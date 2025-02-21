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27 büyükşehirde kaçak göçmen operasyonu!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 27 büyükşehirde yapılan denetimlerde 8 bin 322 kişiye kimlik kontrolü yapıldığını ve 144 düzensiz göçmen tespit edilerek geri gönderme merkezine sevk edildiğini duyurdu.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 21 Şubat 2025 08:24, Son Güncelleme : 21 Şubat 2025 08:26
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27 büyükşehirde kaçak göçmen operasyonu!

27 büyükşehirde eş zamanlı denetim yapıldı.144 düzensiz göçmen tespit edildi.

27 BÜYÜKŞEHİRDE DENETİM

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın paylaştığı bilgilere göre, Göç İdaresi Başkanlığı koordinasyonunda; Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca düzensiz göç ve göçmen kaçakçılarıyla yapılan mücadele çalışmaları kapsamında; Gaziantep, İstanbul, Mersin, Adana, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Hatay, Bursa, Tekirdağ, Antalya, Sakarya, İzmir, Samsun, Kocaeli, Kayseri, Eskişehir, Konya, Denizli, Muğla, Malatya, Diyarbakır, Manisa, Balıkesir, Aydın, Trabzon, Ordu ve Erzurum olmak üzere toplam 27 büyükşehirde denetimler gerçekleştirildi.

TESPİT EDİLEN GÖÇMENLER GERİ GÖNDERİLECEK

96 mobil göç noktası aracı ile yapılan denetimlerde 8 bin 322 kişiye kimlik kontrolü yapıldı. 144 düzensiz göçmen tespit edilerek geri gönderme merkezlerine sevk edildi. Tespit edilen düzensiz göçmenlerin ülkelerine geri gönderilme işlemleri başlatıldı.

Mobil göç noktasında GöçNET veri tabanına bağlı bilgisayar, parmak izi cihazı, göç uzmanları ve tercüman bulunuyor. Bu uygulamayla, bir taraftan düzensiz göçle sahada mücadele verirken; diğer taraftan da Türkiye'de yasal kalışı olanları ve turistleri rahatsız etmemek hedefleniyor.

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