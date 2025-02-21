AK Parti'nin Tarihi Kongreleri ve Seçim Başarıları

Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 14 Ağustos 2001'de kurulan AK Parti, 3 Kasım 2002 seçimlerinde geçerli oyların yüzde 34,28'ini alarak tek başına iktidara geldi. Erdoğan'ın siyasi yasağı sebebiyle Abdullah Gül başbakanlığında kurulan ilk AK Parti hükümeti, Türkiye'nin 58. Hükümeti oldu.Siyaset yasağı sebebiyle 3 Kasım seçimlerine giremeyen Erdoğan, 8 Mart 2003 tarihinde Siirt'te yapılan yenileme seçimlerinde milletvekili seçildi. Gül başkanlığındaki 58. Hükümetin 11 Mart 2003 tarihindeki istifasının ardından Erdoğan, 14 Mart 2003'te 59. Türkiye Cumhuriyet Hükümeti'ni kurdu.

AK Parti'nin İlk Yerel Seçim Başarısı

İktidar partisi olan AK Parti, ilk yerel seçim sınavını 28 Mart 2004'te verdi. İl Genel Meclisi seçim sonuçlarına göre, yüzde 41,7'lik oyla birinci oldu.

İlk Kongre: Ekim 2003

AK Parti, 1. Olağan Büyük Kongresi'ni 59. Hükümetin kurulmasından yaklaşık 7 ay sonra 12 Ekim 2003'te yaptı ve genel başkanlığa, geçerli oyların tamamını alan Erdoğan seçildi. İktidar partisi konumundaki AK Parti'de 2. Olağan Büyük Kongre, 11 Kasım 2006'da yapıldı. Bu kongrede de Erdoğan, geçerli oyların tamamını alarak yeniden genel başkan oldu.

22 Temmuz 2007 Seçimleri ve Sonrası

TBMM'nin 23. Dönem milletvekillerini belirlemek için 22 Temmuz 2007'de yapılan seçimlerde AK Parti yine tek başına iktidara geldi ve Erdoğan başkanlığında partinin üçüncü, Türkiye'nin 60. Hükümeti kuruldu.AK Parti, 3. Olağan Büyük Kongresi'ni 3 Ekim 2009'da yaptı. Erdoğan, bu kongrede bir kez daha genel başkan seçildi.

2011 Seçimlerinde Yüzde 49,83 Oy

12 Haziran 2011 genel seçimlerinde AK Parti yüzde 49,83 oranında oy alarak dördüncü kez tek başına iktidara gelirken, Türkiye'nin 61. Hükümeti Erdoğan'ın başbakanlığında kuruldu.

AK Parti'nin İlk Olağanüstü Kongresi

AK Parti, 30 Eylül 2012'de 4. Olağan Büyük Kongresi'ni yaptı. Dört kongreye de başbakan olarak giren Erdoğan, yeniden genel başkanlığa seçildi.10 Ağustos 2014'te yapılan Cumhurbaşkanı seçiminde Erdoğan'ın doğrudan halk iradesiyle seçilen ilk Cumhurbaşkanı olmasının ardından 27 Ağustos 2014'te yapılan 1. Olağanüstü Büyük Kongre'de Ahmet Davutoğlu genel başkan seçildi ve ardından 62. Hükümeti kurdu.

7 Haziran ve 1 Kasım Seçimleri

AK Parti, 7 Haziran 2015'teki genel seçimlerde yüzde 40,87 oy almasına rağmen tek başına iktidar olamadı. 12 Eylül 2015'te gerçekleştirilen ve Davutoğlu'nun yeniden genel başkan seçildiği 5. Olağan Büyük Kongre'nin ardından 1 Kasım 2015'teki erken seçimlerde ise AK Parti tek başına iktidarı kazandı ve seçimin ardından 64. Hükümet kuruldu.

AK Parti'nin İkinci Olağanüstü Kongresi

Partide, 22 Mayıs 2016'da yapılan 2. Olağanüstü Kongre ile bir bayrak değişimi daha yaşandı. Partinin kurucularından olan ve Erdoğan'a belediye başkanlığı döneminden itibaren yol arkadaşlığı yapan Binali Yıldırım, AK Parti Genel Başkanlığına seçildi ve 65. Hükümeti kurarak Başbakan oldu.

16 Nisan'daki Tarihi Oylama

Türkiye, 16 Nisan'da yapılan ve "tarihi" olarak nitelendirilen halk oylamasıyla yeni bir döneme girdi. 16 Nisan 2017'deki halk oylamasından yüzde 51,41 oranında "evet", yüzde 48,59 oranında "hayır" oyu çıkmasıyla Anayasa'daki "Cumhurbaşkanı seçilenin partisi ile ilişiği kesilir" hükmü kaldırıldı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a parti üyeliğinin yolu açıldı. Ayrıca halk Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçilmesine karar verdi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2 Mayıs 2017'de AK Parti Genel Merkezi'ne 979 gün aradan sonra gelerek üyelik beyannamesini imzaladı ve AK Parti'ye üye oldu.

Erdoğan Yeniden Genel Başkan

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın partiye dönmesinin ardından 21 Mayıs 2017'de olağanüstü kongre yapma kararı alındı. AK Parti'nin 3. Olağanüstü Büyük Kongresi'nde geçerli 1414 oyun tamamını alan Erdoğan, kurucusu olduğu partiye yeniden Genel Başkan seçildi.

6. Olağan Büyük Kongre: Ağustos 2018

AK Parti'de 6. Olağan Büyük Kongre ise 18 Ağustos 2018'de yapıldı. Erdoğan, 6. Olağan Büyük Kongre'de geçerli 1380 oyun tamamını aldı.

COVID-19 Sürecinin Etkileri

COVID-19 salgını, 7. Olağan Büyük Kongre sürecinin uzamasına neden oldu."İnandığın yolda yürü" sloganıyla Aralık 2019'da başlayan süreçte il ve ilçe kongrelerini tamamlamayı hedefleyen AK Parti'nin planları, COVID-19 salgını nedeniyle olumsuz etkilendi.

Ağustos ayında maske ve mesafe kurallarına uyularak kongrelere yeniden başlandı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, 12 il kongresine yüz yüze katıldı.

"Ortak Akıl Toplantıları" : İlçelerdeki 400 bin delege ile Büyük Kongre delegelerine sorular yöneltildi.

: İlçelerdeki Anahtar kelimelerle AK Parti'nin yeni dönem yol haritasının şekillenmesi hedefleniyor.





"Adında AK, Işığında İstikbal" : Büyük Kongre Sloganı

Büyük Kongre'nin ana sloganı "Adında AK, Işığında İstikbal"

"Adında AK, Işığında İstikbal" : Kongrenin ana sloganı olarak belirlendi.

: Kongrenin ana sloganı olarak belirlendi. Kongrede yeni şarkı tanıtımı ve kısa film gösterimi yapılacak.

Kongrede Cumhurbaşkanı Erdoğan yeniden genel başkan seçildi.





"Ortak Akıl Toplantıları" : Yapay Zeka Destekli Sorular

Kongre çalışmaları kapsamında ilçe kongreleri tamamlanan illerde "Ortak Akıl Toplantıları" düzenlendi.

"400 bin delegeye yapay zeka destekli sorular soruldu."

Anahtar kelimelerle yeni dönem yol haritası şekillenecek.

Kongrede Cumhurbaşkanı Erdoğan yeniden genel başkan seçildi.

Büyük Kongre'de mevcut Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyelerinden bazıları yenilendi.

MKK listelerine kadın ve erkek üyeler dengeli bir şekilde dahil edildi.



