Belediyeler, hayvan barınakları için harcamalarının yüzde 40'ını geri alabilecek
Belediyelerin hayvan barınakları için ayırmak zorunda olduğu bütçe ve geri ödeme esasları netleştirilirken, belirlenen oranların üzerinde harcama yapmak durumunda kalan belediyeler harcadıkları fazla tutarın yüzde 40'ına kadar olan kısmı Hazine'den geri alabilecek.
Muhasebat Genel Müdürlüğü'nce yayımlanan tebliğde, büyükşehir belediyelerinin bütçelerinin en az yüzde 3'ünü, diğer belediyelerin ise en az yüzde 5'ini hayvan bakımevleri, rehabilitasyon çalışmaları ve sahipsiz hayvanların bakımı için ayırmak zorunda olduğu belirtildi.
Fazla harcamanın yüzde 40'ı iade edilebilecek
Hayvanları Koruma Kanunu'nun geçici 4. maddesi kapsamında karar verilen bu oranların üzerinde harcama yapan belediyeler, fazla harcanan tutarın yüzde 40'ına kadar olan kısmını Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan geri talep edebilecek.
Ancak geri ödeme miktarı, ilgili oranların yüzde 40'ını aşamayacak. Belediyeler, geri ödeme taleplerini tebliğ ekinde yer alan hesaplama tablosuyla yapacak.
Yeni düzenleme, belediyelerin hayvan refahına yönelik harcamalarını teşvik etmeyi ve sahipsiz hayvanlar için daha iyi yaşam koşulları oluşturmayı hedefliyor.