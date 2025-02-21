Motorine zam geliyor
Motorine zam geliyor
Kaskoda aklın yolu Somponomi
Kaskoda aklın yolu Somponomi
Sponsorlu İçerik
Elektrik ve doğalgaza zam gelecek mi?
Elektrik ve doğalgaza zam gelecek mi?
Ankara'da deprem oldu
Ankara'da deprem oldu
Kar Tatili: Hangi Şehirlerde Okullar Kapalı?
Kar Tatili: Hangi Şehirlerde Okullar Kapalı?
Pençe-Kilit bölgesinde 1 askerimiz şehit oldu
Pençe-Kilit bölgesinde 1 askerimiz şehit oldu
Türkiye'de Hava Durumu: 14 İl İçin Kritik Uyarılar
Türkiye'de Hava Durumu: 14 İl İçin Kritik Uyarılar
AK Parti'de Yönetimde Büyük Değişim Bekleniyor
AK Parti'de Yönetimde Büyük Değişim Bekleniyor
Yeni Yönetmelikle Aile Sağlığı Hizmetlerinde Yenilikler
Yeni Yönetmelikle Aile Sağlığı Hizmetlerinde Yenilikler
PKK, Suriye Gümrük Vergileriyle Yeni Kazanç Kapısı Açtı
PKK, Suriye Gümrük Vergileriyle Yeni Kazanç Kapısı Açtı
Emlak Danışmanları: Yeni Konut Projeleri Geliyor
Emlak Danışmanları: Yeni Konut Projeleri Geliyor
29 ilde yarın eğitime ara verildi
29 ilde yarın eğitime ara verildi
Bakan Tekin: En önemli yapısal dönüşümlerden bir tanesi ÖMK
Bakan Tekin: En önemli yapısal dönüşümlerden bir tanesi ÖMK
Türkiye'de dolandırıcılık vakaları 5 katına çıktı
Türkiye'de dolandırıcılık vakaları 5 katına çıktı
KKM'den 14 haftanın en büyük çıkışı
KKM'den 14 haftanın en büyük çıkışı
MKE'den kritik adım: Dolanan mühimmat geliyor
MKE'den kritik adım: Dolanan mühimmat geliyor
Emekli bayram ikramiyelerine zam yapılacak mı?
Emekli bayram ikramiyelerine zam yapılacak mı?
Cevdet Yılmaz: Merkez Bankası rezervleri tarihi zirvede
Cevdet Yılmaz: Merkez Bankası rezervleri tarihi zirvede
Yeni eğitim tartışması: Liseler 3 yıla düşürülsün
Yeni eğitim tartışması: Liseler 3 yıla düşürülsün
Ankara'da sahte içki faciası: Ölü sayısı 63'e yükseldi
Ankara'da sahte içki faciası: Ölü sayısı 63'e yükseldi
Türkiye'nin İlk İklim Kanunu Teklifi TBMM'de
Türkiye'nin İlk İklim Kanunu Teklifi TBMM'de
Liste güncellendi: Kebap ve köfteden domuz eti çıktı!
Liste güncellendi: Kebap ve köfteden domuz eti çıktı!
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşlara kar engeli
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşlara kar engeli
DMM'den 'Türkiye, Avrupa'nın çöplüğü haline geldi' haberine açıklama
DMM'den 'Türkiye, Avrupa'nın çöplüğü haline geldi' haberine açıklama
Bakan Tunç yanıtladı: Öcalan'ın çağrısı görüntülü mü olacak?
Bakan Tunç yanıtladı: Öcalan'ın çağrısı görüntülü mü olacak?
Ulaştırma Bakanı Uraloğlu'ndan 5G ve Demiryolu Açıklamaları
Ulaştırma Bakanı Uraloğlu'ndan 5G ve Demiryolu Açıklamaları
Ramazan pidesi fiyatları belli oldu
Ramazan pidesi fiyatları belli oldu
Bakan Tunç'tan TÜSİAD yorumu: 'Denk geldi'
Bakan Tunç'tan TÜSİAD yorumu: 'Denk geldi'
EPDK, Elektrik Piyasası Usullerinde Değişiklik Yaptı
EPDK, Elektrik Piyasası Usullerinde Değişiklik Yaptı
İstanbul'da kar alarmı: AKOM'dan kritik açıklama
İstanbul'da kar alarmı: AKOM'dan kritik açıklama
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

Kar Tatili: Hangi Şehirlerde Okullar Kapalı?

Yoğun kar yağışı nedeniyle Türkiye genelinde birçok ilde okullar tatil edildi. İşte kar tatili olan şehirlerin listesi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 21 Şubat 2025 09:19, Son Güncelleme : 21 Şubat 2025 09:20
Yazdır
Kar Tatili: Hangi Şehirlerde Okullar Kapalı?

İstanbul başta olmak üzere birçok şehirde yoğun kar yağışı nedeniyle okullar bugün tatil edildi. Kar tatilinin devam ettiği şehirler ise şu şekilde sıralandı:

  • Van
  • Sinop
  • Samsun
  • Malatya
  • Ağrı
  • Giresun
  • Iğdır
  • Ordu
  • Muş
  • Bursa
  • Yalova
  • Artvin
  • Elazığ
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Kars
  • Ardahan
  • Rize
  • Düzce


Hakkari ve Şırnak'ta Kar Tatili

Hakkari'de olumsuz hava koşulları nedeniyle merkez, Yüksekova ve Çukurca ilçelerindeki tüm okullarda, Şemdinli ilçesinde ise taşımalı eğitim kapsamındaki okullarda eğitime ara verildi. Şırnak'ta da kar yağışı nedeniyle kent merkezi ile Uludere ve Beytüşşebap ilçelerindeki tüm eğitim kurumlarında eğitime ara verildiği bildirildi.

Yozgat, Erzincan ve Bartın'da Okullar Tatil

Yozgat'ın kent merkezi ile Çayıralan ve Akdağmadeni ilçelerinde eğitime ara verildi. Erzincan'ın Çayırlı ve Tercan ilçelerinde de olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar tatil edildi. Bartın'da ise taşımalı eğitime ara verilmiş durumda.

Kastamonu'da Kar Yağışı Etkili Oluyor

Kastamonu genelinde etkili olan yoğun kar yağışı günlük yaşamı olumsuz etkilemeye devam ediyor. 21 Şubat Cuma günü Abana, Bozkurt ve İnebolu ilçelerinde yüz yüze eğitime, Merkez ilçede ise taşımalı eğitime 1 gün ara verildiği açıklandı. Çatalzeytin, Ağlı, Şenpazar, Doğanyurt ve Küre ilçelerinde de tüm kademelerde okullar 1 gün süreyle tatil edildi.

Kırıkkale, Afyonkarahisar, Siirt ve Tokat'ta Eğitim Ara Verildi

Kırıkkale'nin Delice ilçesinde taşımalı eğitime ara verildi. Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde de olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitim durdu. Siirt'in Pervari, Eruh, Baykan ve Şirvan ilçelerinde tüm okullarda, Siirt merkez ile Kurtalan ve Tillo ilçelerinde ise taşımalı eğitim ile köylerden taşıma merkezi okullarına gelen öğrenciler için eğitime ara verildi. Tokat'ın Başçiftlik ve Reşadiye ilçelerinde de kar nedeniyle eğitime ara verildi.

Çanakkale ve Tunceli'de Kar Tatili

Çanakkale'nin Yenice ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime bir gün ara verildi. Tunceli'de devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle Pülümür ilçesindeki tüm okullarda eğitim-öğretime 1 gün ara verilirken, merkez ve Nazımiye, Ovacık, Pertek, Hozat, Çemişgezek ve Mazgirt ilçelerinde de eğitime 1 gün ara verildi.

Bayburt'ta Eğitim Tatili Uzatıldı

Son olarak, Bayburt'ta yoğun kar yağışı nedeniyle bugün eğitim-öğretime verilen bir günlük kar tatilinin uzatıldığı ve okulların tatil edildiği duyuruldu.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber