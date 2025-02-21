Ticaret Bakanlığı'ndan aldatıcı reklam ve yorumlara ceza

Motorine zam geliyor
Motorine zam geliyor
Kaskoda aklın yolu Somponomi
Kaskoda aklın yolu Somponomi
Sponsorlu İçerik
Elektrik ve doğalgaza zam gelecek mi?
Elektrik ve doğalgaza zam gelecek mi?
Ankara'da deprem oldu
Ankara'da deprem oldu
Kar Tatili: Hangi Şehirlerde Okullar Kapalı?
Kar Tatili: Hangi Şehirlerde Okullar Kapalı?
Pençe-Kilit bölgesinde 1 askerimiz şehit oldu
Pençe-Kilit bölgesinde 1 askerimiz şehit oldu
Türkiye'de Hava Durumu: 14 İl İçin Kritik Uyarılar
Türkiye'de Hava Durumu: 14 İl İçin Kritik Uyarılar
AK Parti'de Yönetimde Büyük Değişim Bekleniyor
AK Parti'de Yönetimde Büyük Değişim Bekleniyor
Yeni Yönetmelikle Aile Sağlığı Hizmetlerinde Yenilikler
Yeni Yönetmelikle Aile Sağlığı Hizmetlerinde Yenilikler
PKK, Suriye Gümrük Vergileriyle Yeni Kazanç Kapısı Açtı
PKK, Suriye Gümrük Vergileriyle Yeni Kazanç Kapısı Açtı
Emlak Danışmanları: Yeni Konut Projeleri Geliyor
Emlak Danışmanları: Yeni Konut Projeleri Geliyor
29 ilde yarın eğitime ara verildi
29 ilde yarın eğitime ara verildi
Bakan Tekin: En önemli yapısal dönüşümlerden bir tanesi ÖMK
Bakan Tekin: En önemli yapısal dönüşümlerden bir tanesi ÖMK
Türkiye'de dolandırıcılık vakaları 5 katına çıktı
Türkiye'de dolandırıcılık vakaları 5 katına çıktı
KKM'den 14 haftanın en büyük çıkışı
KKM'den 14 haftanın en büyük çıkışı
MKE'den kritik adım: Dolanan mühimmat geliyor
MKE'den kritik adım: Dolanan mühimmat geliyor
Emekli bayram ikramiyelerine zam yapılacak mı?
Emekli bayram ikramiyelerine zam yapılacak mı?
Cevdet Yılmaz: Merkez Bankası rezervleri tarihi zirvede
Cevdet Yılmaz: Merkez Bankası rezervleri tarihi zirvede
Yeni eğitim tartışması: Liseler 3 yıla düşürülsün
Yeni eğitim tartışması: Liseler 3 yıla düşürülsün
Ankara'da sahte içki faciası: Ölü sayısı 63'e yükseldi
Ankara'da sahte içki faciası: Ölü sayısı 63'e yükseldi
Türkiye'nin İlk İklim Kanunu Teklifi TBMM'de
Türkiye'nin İlk İklim Kanunu Teklifi TBMM'de
Liste güncellendi: Kebap ve köfteden domuz eti çıktı!
Liste güncellendi: Kebap ve köfteden domuz eti çıktı!
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşlara kar engeli
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşlara kar engeli
DMM'den 'Türkiye, Avrupa'nın çöplüğü haline geldi' haberine açıklama
DMM'den 'Türkiye, Avrupa'nın çöplüğü haline geldi' haberine açıklama
Bakan Tunç yanıtladı: Öcalan'ın çağrısı görüntülü mü olacak?
Bakan Tunç yanıtladı: Öcalan'ın çağrısı görüntülü mü olacak?
Ulaştırma Bakanı Uraloğlu'ndan 5G ve Demiryolu Açıklamaları
Ulaştırma Bakanı Uraloğlu'ndan 5G ve Demiryolu Açıklamaları
Ramazan pidesi fiyatları belli oldu
Ramazan pidesi fiyatları belli oldu
Bakan Tunç'tan TÜSİAD yorumu: 'Denk geldi'
Bakan Tunç'tan TÜSİAD yorumu: 'Denk geldi'
EPDK, Elektrik Piyasası Usullerinde Değişiklik Yaptı
EPDK, Elektrik Piyasası Usullerinde Değişiklik Yaptı
İstanbul'da kar alarmı: AKOM'dan kritik açıklama
İstanbul'da kar alarmı: AKOM'dan kritik açıklama
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

Ticaret Bakanlığı'ndan aldatıcı reklam ve yorumlara ceza

Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu'ndan tüketici yorumlarına ve finansal hizmetlere ilişkin reklamlara 30,2 milyon lira para cezası ve yaptırım kararları çıktı.

Kaynak : TRT
Haber Giriş : 21 Şubat 2025 09:35, Son Güncelleme : 21 Şubat 2025 09:21
Yazdır
Ticaret Bakanlığı'ndan aldatıcı reklam ve yorumlara ceza

Ticaret Bakanlığı bünyesindeki Reklam Kurulu, 14 Şubat 2025 tarihinde gerçekleştirdiği 354 sayılı toplantısında karara bağladığı 205 adet dosyadan 183'ünü mevzuata aykırı bulurken, 1 dosya hakkında tedbiren durdurma kararı verdi.

Açıklamada "Mevzuata aykırı bulunan 183 dosya hakkında durdurma cezası ile birlikte, toplamda 30,2 milyon TL idari para cezası uygulanmasına, ayrıca aykırı bulunan dosyalardan 37 adedinde tüketici mağduriyetlerinin önlenmesi için erişim engeli idari tedbirinin uygulanmasına karar verilmiştir" denildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Tüketicilerin ekonomik tercih ve menfaatlerini etkileyen reklam ve ticari uygulamaların ele alındığı toplantıda tüketicilerin ekonomik davranış biçimlerini etkileyecek tüketici yorumları, internet sitesi tasarımları ve finansal reklamlara ilişkin konular öne çıkmıştır. Bu kapsamda;

Tüketicilerin satın aldıkları mal veya hizmetlere ilişkin olarak tecrübelerini yansıttıkları yorum ve derecelendirme uygulamaları, özellikle bu alanlara ulaşmanın kolay olduğu internet üzerinden gerçekleştirilen alışverişlerde, diğer tüketicilerin tercihlerini ve satın alma kararlarını etkileyen en önemli kriterlerden biri durumuna gelmiştir. Bu çerçevede, internet sitelerinde var olan yorum ve derecelendirme uygulamalarının manipüle edilmesi ile yorum alanlarında sahte ve aldatıcı veya doğruluğu kanıtlanamayacak yorumlara yer verilmesinin önüne geçilmesi amacıyla, yayınlanan yorumların ve derecelendirme uygulamalarının o mal veya hizmeti satın alan tüketiciler tarafından yapılması yönünde ticari uygulamada bulunanlara doğrulama yükümlülüğü getirilmiştir.

Ürün ve hizmetlet hakkında sadece gerçek alıcılar yorum yapabilecek

Bu kapsamda Reklam Kurulunca gündeme alınan bir incelemede; firmanın "Tesis Yorumları" başlığı altında yer verdiği yorum ve puanlamaların, ilgili mal veya hizmeti satın alanlar tarafından yapıldığına ilişkin doğrulama yapma yükümlülüğü yerine getirilmeden "Google" sistemleri üzerinden edinilen yorumlar temel alınarak yayınlandığı tespit edilmiştir. Bu durumda, Google sistemi üzerinden tesiste konaklamamış veya bu tesislerden herhangi bir hizmet almayan kullanıcıların da yorum yapabilmesi ve tesisten hizmet aldığını iddia eden kullanıcıların ise bu hizmetleri aldığının kanıtlanamaması nedeni ile doğrulama ve ispat yükümlülüğünün karşılanmasının mümkün olmaması nedeniyle, Google, blog sayfaları vb. nitelikte salt kullanıcıların deneyimlerini yansıttıkları platformalar üzerinden yayınlanan yorumların, mal ve hizmet satışında bulunan internet sitelerinde, konuya ilişkin uyarılara yer verilip verilmemesine bakılmaksızın, yayınlanmasının bir haksız ticari uygulama olduğu değerlendirilerek, durdurma cezasının yanı sıra idari para cezası uygulanmasına karar vermiştir.

Yorumların, ürünü satın alan kişiler tarafından yapıldığı doğrulanacak

Reklam Kurulu, finansal tüketici işlemlerine ilişkin olarak bankalar nezdinde yaptığı denetimlerde tüketicilere sunulan finansal hizmet kampanyalarında, ana vaadin istisnalarına ilişkin tüketicilerin bilgilendirilmediği ve genel bir kampanya olmasına karşın müşteri olmayan tüketicilere "özel" olarak sunuluyormuş izlenimi oluşturulduğu tespit edilen yanıltıcı reklamlar hakkında durdurma cezasının yanı sıra idari para cezası uygulanmasına karar vermiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber