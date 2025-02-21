AKOM uyardı: Kar yağışı iki gün daha devam edecek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kurulmuş olan Afet Koordinasyon Merkezi İstanbul'daki kar yağışına ilişkin uyarılarını sürdürdü. AKOM kar yağışının iki gün daha süreceğini hatırlattı.

Yapılan uyarıda, "İstanbul başta olmak üzere yurdumuzun tamamına yakın bölümünde Sibirya kökenli soğuk hava dalgası etkili olmaya devam ederken yeni hafta başına kadar sıcaklıkların -2 ila 3 derece aralığında seyredeceği, yağışların bugünden itibaren kuvvetli, yer yer yoğun kar şeklinde etkili olmaya devam edeceği tahmin ediliyor" ifadeleri kullanıldı.

Cumartesi ve pazar kar yağışının devam edeceği öngörülürken kar kalınlığı için de 10-25 cm bekleniyor.