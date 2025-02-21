Sokak köpekleri okula giden çocuğa saldırdı

Adıyaman Merkez Siteler Mahallesi 20133 Sokak'ta, Ayyıldız İlkokulu yakınlarında okula gitmek için yürüyen bir çocuğa sokak köpekleri saldırdı.

Köpeklerin hızla üzerine geldiğini fark eden çocuk panikle kaçarak yakındaki bir oyun parkına sığındı.

O anlar çevredeki bir vatandaş tarafından kaydedildi. Köpeklerin uzaklaşmasının ardından çocuk bulunduğu yerden ayrıldı. Ancak aynı köpekler, kısa süre sonra aynı bölgede yürüyen iki kız öğrenciye de saldırdı.