Dolar haftayı 36,41 TL'den kapattı
Güne yükselişle başlayan dolar, haftayı 36,41 TL'ye yükselerek tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Şubat 2025 17:25, Son Güncelleme : 21 Şubat 2025 17:40
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün alış ile satış fiyatları şöyle:
|PERŞEMBE
|CUMA
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD doları
|36,3160
|36,3170
|36,4090
|36,4100
|Avro
|37,9380
|37,9390
|37,3360
|37,3370
|Sterlin
|45,7850
|45,7950
|46,0500
|46,0600
|İsviçre frangı
|40,2300
|40,2400
|40,4800
|40,4900
|ANKARA
|ABD doları
|36,2860
|36,3660
|36,3790
|36,4590
|Avro
|37,8980
|37,9780
|37,2960
|37,3760
|Sterlin
|45,7250
|45,9350
|45,9900
|46,2000