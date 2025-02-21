Dolar haftayı 36,41 TL'den kapattı

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün alış ile satış fiyatları şöyle:

PERŞEMBE CUMA İSTANBUL Alış Satış Alış Satış ABD doları 36,3160 36,3170 36,4090 36,4100 Avro 37,9380 37,9390 37,3360 37,3370 Sterlin 45,7850 45,7950 46,0500 46,0600 İsviçre frangı 40,2300 40,2400 40,4800 40,4900 ANKARA ABD doları 36,2860 36,3660 36,3790 36,4590 Avro 37,8980 37,9780 37,2960 37,3760 Sterlin 45,7250 45,9350 45,9900 46,2000