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MİT'ten Irak Hakurk'ta nokta operasyon

Milli İstihbarat Teşkilatı, PKK/KCK mensubu Rojda Azad kod Zehra SEBAT ve Çirav Cudi kod Serhat ERDOĞAN'ı Irak/Hakurk'ta düzenlediği operasyon ile etkisiz hale getirdi.

Kaynak : TRT
Haber Giriş : 21 Şubat 2025 10:00, Son Güncelleme : 21 Şubat 2025 10:02
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MİT'ten Irak Hakurk'ta nokta operasyon

MİT istihbarat ağı sayesinde, iki teröristin Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarına karşı saldırı gerçekleştirmek için silah talimi eylem hazırlığında olduğunu öğrendi.

Eylem hazırlığındaki iki teröristin yeri tespit edildi.

Operasyon kararı alınması akabinde haklarında terör suçundan aranma kaydı bulunanan bulunan Zehra Sebat ve Serhat Erdoğan Irak/Hakurk kırsalında nokta operasyon ile etkisiz hale getirildi.

Rojda Azad kod Zehra SEBAT Kimdir?

Rojda Azad kod Zehra SEBAT, 2011 yılında PKK/KCK kırsal kadrolarına katıldı. Irak/Gare'de silahlı eğitim aldı. Uzun süre Irak'ın kuzeyinde faaliyetlerde bulundu. Zehra SEBAT son olarak Hakurk'ta YJA Star kadın yapılanması içerisinde yer alıyordu.

Çirav Cudi kod Serhat Erdoğan Kimdir ?

Çirav Cudi kod Serhat Erdoğan, 2021 yılında örgütün kırsal kadrolarına katıldı. Kuzey Irak'taki örgüt kamplarında silahlı eğitim aldı. Avaşin, Zap, Metina ve Hakurk bölgelerinde silahlı faaliyet gösterdi. Serhat ERDOĞAN son olarak örgütün özel güç yapılanmasında yer alıyordu.

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