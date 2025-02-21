Yılmaz'dan şehit asker için taziye mesajı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Uslu için başsağlığı diledi.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 21 Şubat 2025 10:33, Son Güncelleme : 21 Şubat 2025 10:34
Yılmaz, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan kahraman Mehmetçiğimiz Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Uslu'ya Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.