Yılmaz'dan şehit asker için taziye mesajı

Yılmaz, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan kahraman Mehmetçiğimiz Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Uslu'ya Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

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