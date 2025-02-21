Borsa günü yüzde 2,09 değer kaybıyla kapattı

Bakan Göktaş: Evde Bakım Yardımı 10 bin 125 liraya yükseltildi
Bakan Göktaş: Evde Bakım Yardımı 10 bin 125 liraya yükseltildi
Kaskoda aklın yolu Somponomi
Kaskoda aklın yolu Somponomi
Sponsorlu İçerik
Yurt Time Spor Projesi ile öğrencilere barınma ve çalışma fırsatı
Yurt Time Spor Projesi ile öğrencilere barınma ve çalışma fırsatı
Tarım Kredi'den ramazan kampanyası: Fiyatlar sabitlendi
Tarım Kredi'den ramazan kampanyası: Fiyatlar sabitlendi
Vatandaş ocakta karta yüklendi: Ödemelerde rekor artış
Vatandaş ocakta karta yüklendi: Ödemelerde rekor artış
İstanbul ve Yalova'da hafta sonu kurslarına ara verildi
İstanbul ve Yalova'da hafta sonu kurslarına ara verildi
'Milletvekili maaşı yetmiyor' diyen Vekilden yeni açıklama
'Milletvekili maaşı yetmiyor' diyen Vekilden yeni açıklama
Uzmanı açıkladı: Salı gününe kadar soğuk hava etkisini sürdürecek
Uzmanı açıkladı: Salı gününe kadar soğuk hava etkisini sürdürecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni bir dönemin kapılarını açacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni bir dönemin kapılarını açacağız
MSÜ ve Kaymakamlık sınavları pazar günü yapılacak
MSÜ ve Kaymakamlık sınavları pazar günü yapılacak
Tunç: Bu ülkede hukuk güvenliğinin olmadığını söylemek insafsızlıktır
Tunç: Bu ülkede hukuk güvenliğinin olmadığını söylemek insafsızlıktır
Adana kebabına da domuz eti karıştırdılar
Adana kebabına da domuz eti karıştırdılar
İmamoğlu cumhurbaşkanı adaylığı için başvuru yaptı
İmamoğlu cumhurbaşkanı adaylığı için başvuru yaptı
6 ilde ağır taşıtlara trafik yasağı
6 ilde ağır taşıtlara trafik yasağı
Emlak Danışmanları: Yeni Konut Projeleri Geliyor
Emlak Danışmanları: Yeni Konut Projeleri Geliyor
Motorine zam geliyor
Motorine zam geliyor
Elektrik ve doğalgaza zam gelecek mi?
Elektrik ve doğalgaza zam gelecek mi?
Ankara'da deprem oldu
Ankara'da deprem oldu
Kar Tatili: Hangi Şehirlerde Okullar Kapalı?
Kar Tatili: Hangi Şehirlerde Okullar Kapalı?
Pençe-Kilit bölgesinde 1 askerimiz şehit oldu
Pençe-Kilit bölgesinde 1 askerimiz şehit oldu
Türkiye'de Hava Durumu: 14 İl İçin Kritik Uyarılar
Türkiye'de Hava Durumu: 14 İl İçin Kritik Uyarılar
AK Parti'de Yönetimde Büyük Değişim Bekleniyor
AK Parti'de Yönetimde Büyük Değişim Bekleniyor
PKK, Suriye Gümrük Vergileriyle Yeni Kazanç Kapısı Açtı
PKK, Suriye Gümrük Vergileriyle Yeni Kazanç Kapısı Açtı
29 ilde yarın eğitime ara verildi
29 ilde yarın eğitime ara verildi
Bakan Tekin: En önemli yapısal dönüşümlerden bir tanesi ÖMK
Bakan Tekin: En önemli yapısal dönüşümlerden bir tanesi ÖMK
Türkiye'de dolandırıcılık vakaları 5 katına çıktı
Türkiye'de dolandırıcılık vakaları 5 katına çıktı
KKM'den 14 haftanın en büyük çıkışı
KKM'den 14 haftanın en büyük çıkışı
MKE'den kritik adım: Dolanan mühimmat geliyor
MKE'den kritik adım: Dolanan mühimmat geliyor
Emekli bayram ikramiyelerine zam yapılacak mı?
Emekli bayram ikramiyelerine zam yapılacak mı?
Cevdet Yılmaz: Merkez Bankası rezervleri tarihi zirvede
Cevdet Yılmaz: Merkez Bankası rezervleri tarihi zirvede
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Borsa günü yüzde 2,09 değer kaybıyla kapattı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,09 değer kaybederek 9.602,16 puandan tamamladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Şubat 2025 18:30, Son Güncelleme : 21 Şubat 2025 18:32
Yazdır

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 205,34 puan azalırken, toplam işlem hacmi 107,8 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 1,74, holding endeksi ise yüzde 1,18 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında tek kazandıran yüzde 4,20 ile finansal kiralama faktoring, en çok kaybettiren yüzde 5,43 ile madencilik oldu.

Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump'ın tarife tehditleri ve ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek dönemde izleyeceği yol haritasına yönelik belirsizliklerle karışık seyir öne çıkıyor.

Analistler, haftaya yurt içinde büyüme, yurt dışında ise ABD'de büyüme, PCE fiyat endeksi, Almanya'da büyüme, Avrupa Merkez Bankası (ECB) toplantı tutanakları başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.550 ve 9.500 puanın destek, 9.700 ve 9.800 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu vurguladı.

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, Gayri Safi Yurt İçi Hasıla'nın (GSYH) 2024'ün 4. çeyreğinde yıllık bazda yüzde 2,98 arttığını tahmin ediyor.

Ekonomistlerin 2024 yılının tamamına ilişkin büyüme beklentilerinin ortalaması yüzde 3,12, 2025 sonuna ilişkin büyüme tahminlerinin ortalaması ise yüzde 2,96 oldu.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber