Motorine zam geldi

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte güncel benzin, motorin ve LPG (akaryakıt) fiyatları gündemdeki yerini koruyor. Vatandaşlar Google benzeri arama motorlarında "güncel benzin, mazot ve LPG fiyatları ne kadar?" "Benzinin litresi kaç TL?", "İstanbul'da benzinin litre fiyatı ne kadar?" benzeri soruları aratıyor. İşte detaylar...

Benzin, motorin ve LPG'ye zam, indirim var mı?

Araç sahiplerinin yakından takip ettiği akaryakıt fiyatlarında 22 Şubat 2025 itibarıyla herhangi bir zam bulunuyor.

Motorine zam mı geldi? Mazot fiyatlarına ne kadar zam gelecek?

Bugün gece saatlerinden itibaren geçerli olmak üzere motorin (mazot) fiyatlarında 1,45 TL zam geldi.

Geçtiğimiz ayda akaryakıt fiyatlarında dikkat çeken artışlar gerçekleşmişti. 16 Ocak 2025'te motorin fiyatına 1 lira 47 kuruş zam yapılırken, 18 Ocak 2025'te benzinin litre fiyatı 91 kuruş artmıştı.

En son ise 5 Şubat itibarıyla geçerli olmak üzere LPG (otogaz) fiyatlarına 1 lira 10 kuruş zam gelmişti.

22 Şubat 2025 güncel akaryakıt (benzin, motorin ve LPG) fiyatları

Güncel fiyatlar, İstanbul, Ankara ve İzmir için şu şekilde:

İstanbul akaryakıt fiyatları

Avrupa Yakası

Benzin: 46.43 TL/LT

Motorin: 48.00 TL/LT

LPG: 27.59 TL/LT

Anadolu Yakası

Benzin: 46.27 TL/LT

Motorin: 47.89 TL/LT

LPG: 26.99 TL/LT

Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin: 46.97 TL/LT

Motorin: 48.71 TL/LT

LPG: 27.49 TL/LT

İzmir akaryakıt fiyatları

Benzin: 47.35 TL/LT

Motorin: 49.08 TL/LT

LPG: 27.34 TL/LT