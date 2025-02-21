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2023 Yapı Kullanma İzin Belgelerinde Artış

Belediyeler tarafından verilen yapı ruhsatları ve kullanma izin belgeleri 2023'te değişiklik gösterdi. Detaylar haberimizde.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 21 Şubat 2025 10:57, Son Güncelleme : 21 Şubat 2025 10:58
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2023 Yapı Kullanma İzin Belgelerinde Artış

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), geçen yılın 4. çeyreğine ilişkin yapı izin istatistiklerini açıkladı.

Belediyeler Tarafından Verilen Yapı Ruhsatları

Buna göre, söz konusu dönemde belediyeler tarafından yapı ruhsatı verilen bina sayısı yıllık bazda yüzde 16,7, daire sayısı yüzde 17,4 ve yüz ölçümü yüzde 16,5 azaldı.

  • Yapı ruhsatı verilen yapıların toplam yüz ölçümü 52,4 milyon metrekare oldu.
  • 28,4 milyon metrekaresi konut, 12,1 milyon metrekaresi konut dışı, 11,9 milyon metrekaresi ortak kullanım alanı olarak belirlendi.


Kullanma Amacına Göre Dağılım

Kullanma amacına göre en yüksek pay 36,6 milyon metrekareyle 2 ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binaların oldu. Bunu 4 milyon metrekareyle sanayi binaları ve depolar izledi.

Yapı Kullanma İzin Belgeleri

Belediyelerce verilen yapı kullanma izin belgelerinde bina sayısı, söz konusu çeyrekte 2023'ün aynı dönemine göre yüzde 10,5, daire sayısı yüzde 16,9 ve yüz ölçümü yüzde 13,3 arttı.

  • Bu yapıların toplam yüz ölçümü 42,4 milyon metrekare olarak hesaplandı.
  • 23,5 milyon metrekaresi konut, 9,6 milyon metrekaresi konut dışı ve 9,2 milyon metrekaresi ortak kullanım alanları oluşturdu.


Kullanma Amacına Göre En Yüksek Pay

Kullanma amacına göre en yüksek pay 30,2 milyon metrekareyle 2 ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binaların oldu. Bunu 2,9 milyon metrekareyle sanayi binaları ve depolar takip etti.

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