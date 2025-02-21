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Kamu İşçileri İçin 2025 Toplu Sözleşme Hazırlıkları

TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ, kamu işçileri için ortak zam talebi hazırladı ve bakanlığa sunacak.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Şubat 2025 11:16, Son Güncelleme : 21 Şubat 2025 12:05
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Kamu İşçileri İçin 2025 Toplu Sözleşme Hazırlıkları

Karayolları, demiryolları, elektrik üretim santralleri, bakanlıklar, üniversiteler ve hastanelerin de aralarında olduğu kamu kurum ve kuruluşlarındaki 600 bine yakın işçiyi kapsayan 2025 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü için yetkili konfederasyonlar hazırlıklarını tamamladı.

TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ Uzlaşısı

TÜRK-İŞ'te Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, HAK-İŞ'te ise Genel Başkan Yardımcıları Devlet Sert ve Halil Çukutli başkanlıklarında yürütülen çalışmalara, iki konfederasyonun ortak zam oranı belirleme uzlaşısının ardından birlikte son şekli verildi.

Ortak Zam Talebi

İki konfederasyon tarafından ortak zam talebi, ücretlerin enflasyon karşısında yaşadığı kayıpların telafisi ile refah payı da dikkate alınarak hazırlandı.

Yeni Zam Talebi Sunulacak

Önceki dönemlerden farklı olarak yeni maddeleri de içeren zam talebi, TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ tarafından gelecek hafta içinde ayrı ayrı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına sunulacak.

Müzakere Süreci

İşçi kesiminin taleplerini sunmasının ardından gözler hükümete çevrilecek. Hükümetin talepleri değerlendirmesiyle müzakere sürecine geçilecek.

Diğer Sözleşmeler Üzerindeki Etkisi


  • Yaklaşık 4 milyon memur ile 2,5 milyon memur emeklisinin maaşlarına yapılacak zam oranının belirleneceği 2026-2027 yıllarını kapsayan 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri 1 Ağustos itibarıyla başlayacak.
  • Kamu işçilerini ilgilendiren 2025 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü, memurların toplu sözleşmesi gibi Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) Grup Toplu İş Sözleşmesi başta olmak üzere özel sektörde imzalanacak toplu iş sözleşmeleri açısından da önem taşıyor.


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