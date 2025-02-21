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Site Aidatları: Kiracı ve Ev Sahiplerinin Yeni Kabusu

Site aidatları kiracı ve ev sahipleri için büyük bir sorun haline geldi. Öztürk, bu konuda uyarılarda bulundu ve çözüm önerileri sundu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Şubat 2025 11:25, Son Güncelleme : 21 Şubat 2025 11:25
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Site Aidatları: Kiracı ve Ev Sahiplerinin Yeni Kabusu

Öztürk, yaptığı açıklamada, kiracıların ve ev sahiplerinin en büyük problemlerinden birisinin artık site aidatları olduğunu söyledi.

Aidatlar ve Kat Mülkiyeti Kanunu

Aidatların sitenin özelliğine ve bulunduğu semte göre 10 bin liradan başlayıp 50 bin liraya kadar çıkabildiğini ifade eden Öztürk, "Bazı vatandaşlar, 'Birinci katta oturuyorum, asansörü kullanmıyorum.' ya da 'Havuzu, spor salonunu kullanmıyorum.' tarzında şikayet ve taleplerde bulunabiliyorlar ancak Kat Mülkiyeti Kanununa göre bunlar ortak gider ve avans sayılacağı için vatandaşlarımız bu ödemeleri yapmak zorunda." diye konuştu.

Site Aidatları ve Vatandaşların Yükümlülükleri

Vatandaşların site aidatları konusunda uyması gereken birçok husus bulunduğunu aktaran Öztürk, "Kiralara yüzde 25 zam uygulamasından 1 Temmuz 2024'te vazgeçildi ve TÜFE (Tüketici fiyat endeksi) ortalamasıyla belirlenen bir zam miktarı söz konusu oldu ancak aidatlarda böyle bir sınırın olmaması, karşılaştığımız en büyük problemlerden birisi. Burada vatandaşlarımıza düşen en önemli görev, kat malikleri genel kurulu dediğimiz toplantılara katılmalarıdır." ifadelerini kullandı.

Yüksek Aidat Bedellerinin İptali

"Yüksek aidat bedellerinin iptalini isteyebilirler"Öztürk, her yıl olağan genel kurul toplantılarında aidatların belirlendiğini belirterek, 200 dairelik sitede 101 kat malikinin toplantılarda bulunması gerektiğini söyledi.Çoğu zaman toplantı yeter sayısının sağlanamadığını ve ikinci toplantının yapıldığını anlatan Öztürk, "Bu ikinci toplantıda da katılan kişi sayısının bir önemi yok. Yani ikinci toplantıya 10 kişi katılsa 6 kişinin almış olduğu karar geçerli oluyor ve vatandaşlarımız yüksek aidatlarla karşılaşabiliyorlar. Genel kurul toplantılarına katılanların aidatta beğenmedikleri bir husus olması durumunda tutanaklara şerh düşmeleri gerekmektedir. Bir ay içerisinde sulh hukuk mahkemelerine dava açarak, bu yüksek aidat bedellerinin iptalini isteyebilirler." bilgisini paylaştı.

Kiracıların Aidatlardaki Sorumluluğu

Öztürk, Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamında aidatlardan ev sahipleri ve kiracıların ortak sorumluluğa sahip olduğunun altını çizerek, "Ancak kiracılar için şunu önemle belirtmemiz gerekiyor: Kira miktarları kadar aidatlardan sorumlular. Örneğin, 20 bin lira kira ödedikleri bir yerde 30 bin liralık aidat biçildiyse buradaki 10 bin liradan sorumlu değiller." dedi.

Yönetimlerde Şirketleşme ve Kanuni Değişiklik İhtiyacı

"Yönetimlerde şirketleşmeye gidilme durumu var"Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının konuya ilişkin çalışmaları olduğunu hatırlatan Öztürk, bu alanda net bir adımın atılması gerektiğini kaydetti.Öztürk, sözlerini şöyle tamamladı:"Kat Mülkiyeti Kanunumuz biraz eski. 2007'de yapılan değişiklikler, düzenlemeleri tam sağlayamadı. Özellikle yönetimlerle karşılaştığımız sıkıntılar var çünkü yönetimlerde genel itibarıyla şirketleşmeye gidilme durumu var. Maalesef bu da bazı durumlarda tekelleşmelere yol açmış durumda. Kanunda yapılacak gerekli değişiklikler bu tekelleşmenin önlenmesi sağlayacak."

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