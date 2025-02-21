Turist sayısı ocak ayında rekor kırdı
Türkiye'yi ziyaret eden yabancı ziyaretçi sayısı, ocak ayında yıllık bazda yüzde 6,06 yükselerek, 2,2 milyon oldu. Turist sayısı en çok İstanbul, Edirne, Antalya, Artvin ve Hakkari kentlerinden giriş yaptı.
Kaynak : Ekonomim
Haber Giriş : 21 Şubat 2025 11:55, Son Güncelleme : 21 Şubat 2025 11:34
Türizm Bakanlığı tarafından açıklanan ve Emniyet Genel Müdürlüğü'den alınan geçici verilere göre; 2025 yılı Ocak ayında Türkiye'yi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,06 oranında bir artış göstererek 2 milyon 171 bin 118 oldu.
Ocak ayında Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçilerin en çok giriş yaptıkları sınır kapılarının bağlı olduğu iller sıralamasında ilk 5 il aşağıdaki şekilde gerçekleşti:
1-İstanbul yüzde 58,43 (1.268.660)
2-Edirne yüzde 10,86 (235.778)
3-Antalya yüzde 7,68 (166.742)
4-Artvin yüzde 4,58 (99.509)
5-Hakkari yüzde 2,87 (62.360)