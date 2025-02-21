Turist sayısı ocak ayında rekor kırdı

Türizm Bakanlığı tarafından açıklanan ve Emniyet Genel Müdürlüğü'den alınan geçici verilere göre; 2025 yılı Ocak ayında Türkiye'yi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,06 oranında bir artış göstererek 2 milyon 171 bin 118 oldu.

Ocak ayında Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçilerin en çok giriş yaptıkları sınır kapılarının bağlı olduğu iller sıralamasında ilk 5 il aşağıdaki şekilde gerçekleşti:

1-İstanbul yüzde 58,43 (1.268.660)

2-Edirne yüzde 10,86 (235.778)

3-Antalya yüzde 7,68 (166.742)

4-Artvin yüzde 4,58 (99.509)

5-Hakkari yüzde 2,87 (62.360)