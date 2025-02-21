AYM 2024'te 551 bin başvuruyu sonuçlandırdı

Anayasa Mahkemesi (AYM), 31 Aralık 2024 itibarıyla yapılan 650 bin 453 bireysel başvurudan 551 bin 913'ünü sonuçlandırdı.

AYM Bireysel Başvuru İstatistikleri

Yüksek Mahkemenin bireysel başvuru hakkının getirildiği 23 Eylül 2012'den 31 Aralık 2024'e kadarki döneme ait bireysel başvuru istatistikleri, kurumun internet sitesinde yayınlandı.Belirtilen dönemde Anayasa Mahkemesine 650 bin 453 bireysel başvuru yapıldı, bunlardan 551 bin 913'ü sonuçlandırıldı. Yüksek Mahkemenin başvuruları karşılama oranı yüzde 84,9 oldu. Derdest dosya sayısı ise 98 bin 540 olarak kayıtlara geçti.

Sonuçlandırılan Başvuruların Detayları





456 bin 476'sında kabul edilemezlik kararı verildi.

78 bin 3'ünde en az bir hakkın ihlal edildiği tespit edildi.

13 bin 750'sinde idari ret kararı verildi.

2 bin 180'inde diğer kararlar alındı.

1504'ünde ise hak ihlali olmadığı kararı verildi.





Hak İhlalleri ve Kararlar

AYM, bir veya birden fazla hakkın ihlal edildiğine hükmettiği 79 bin 251 başvurudan:

56 bin 443'ünde yargılamanın makul sürede yapılmadığı,

6 bin 828'inde adil yargılanma hakkının ihlal edildiği,

5 bin 623'ünde mülkiyet hakkının ihlal edildiği,

4 bin 432'sinde ifade özgürlüğü hakkının ihlal edildiği,

1706'sında özel hayat ve aile hayatına saygı haklarının ihlal edildiği sonucuna vardı.





Norm Denetimi Başvuruları

- 2 bin 44 norm denetimi başvurusu sonuçlandırıldıNorm denetimi istatistiklerine göre, 2012 ile 2024 arasında Anayasa Mahkemesine 499'u iptal davası, 1660'ı itiraz başvurusu olmak üzere toplam 2 bin 159 başvuru yapıldı. Bunlardan 2 bin 44'ü karara bağlandı.

2024 Norm Denetimi Kararları

Yüksek Mahkeme, 2024 yılı içinde sonuçlandırdığı:

37 iptal davasından 34'ünde iptal,

3'ünde ret kararı aldı.

196 itiraz başvurusundan 44'ünde iptal,

126'sında ret,

26'sında birleştirme yönünde karar çıktı.



