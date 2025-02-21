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6 ilde ağır taşıtlara trafik yasağı

6 ilde ağır taşıtlara trafik yasağı getirildi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 21 Şubat 2025 12:05, Son Güncelleme : 21 Şubat 2025 12:34
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6 ilde ağır taşıtlara trafik yasağı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, bugün öğle saatlerinden itibaren Kocaeli, Sakarya ve Düzce illeri için turuncu (tehlikeli), İstanbul, Bolu ve Karabük illeri için sarı (az tehlikeli) kodlu meteorolojik uyarı verildiği hatırlatıldı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kritik yol kesimlerinde trafik akışında olumsuzlukların yaşanmaması için, tedarik sürecinde aksama yaşanmaması gereken araçlar hariç; kamyon, çekici ve tanker cinsi ağır taşıtların 21 Şubat Cuma günü (bugün) saat 13.00 ile 23 Şubat Pazar günü saat 13.00 arasında İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu ve Ankara illerini kapsayacak şekilde, D100 ve D750 Devlet Yolları ile TEM ve Kuzey Marmara Otoyollarında seyirlerine izin verilmeyecektir."

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