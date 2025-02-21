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Dönerci üzerinden FETÖ'ye finansman: Şirkete kayyum atandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Kıskaç-40" operasyonlarının ayrıntılarını açıkladı. Yerlikaya, bir döner restoran zinciri üzerinden FETÖ'ye finansman sağladığı belirlenen aralarında kamu personelinin de (10 şüpheli) bulunduğu 353 şüphelinin yakalandığını bildirdi. Döner zincirinin, ünlü yemek zinciri Maydonoz Döner olduğu ortaya çıktı. Ayrıca, şirkete kayyum atandı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 21 Şubat 2025 12:17, Son Güncelleme : 21 Şubat 2025 17:04
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 31 ilde gerçekleştirilen Kıskaç-40 operasyonlarında 353 şüphelinin yakalandığını duyurdu. 10 şüphelinin de kamu personeli olduğu öğrenilirken, şüphelilerin bir döner restoran zinciri üzerinden FETÖ'ye finansman sağladığı ortaya çıktı.

"Maydonoz Döner" isimli yemek şirketi zincirine yönelik Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 1,5 yıldır yürütülen FETÖ soruşturmasında, yemek şirketi sahiplerinin de aralarında bulunduğu 353'e yakın isim gözaltına alındı.

Bakan Yerlikaya, X paylaşımında şunları söyledi:

ŞUBELER İSTİHDAM İÇİN KULLANILIYORMUŞ!

"FETÖ'nün güncel yapılanması ve terörizmin finansmanına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı ile diğer illerimizin Cumhuriyet Başsavcılıkları ve Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde, İstihbarat Başkanlığı ve TEM Daire Başkanlığının katılımı, MASAK ve MİT Başkanlığının desteğiyle, İl Emniyet Müdürlükleri TEM ve KOM Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu; Antalya merkezli Adıyaman, Ankara, Aydın, Balıkesir, Bartın, Bilecik, Bursa, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Gaziantep, Isparta, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karaman, Kayseri, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Muğla, Ordu, Rize, Tokat, Trabzon, Tunceli, Uşak ve Yozgat'ta düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin;

Döner zincirinin franchise (isim hakkı) usulü ile faaliyet yürüttüğü ve bünyesine FETÖ nedeniyle işlem gören ve örgütle bağlantısı devam eden şahıslara, bedel karşılığında gayri resmi ortaklık verildiği,

Şirketin, örgüt referansı göstermeden ortaklığa girişe izin vermediği, bu sistemi (RTB) Referans Temelli Büyüme olarak adlandırdıkları,

Resmi belge olmaksızın, bu ortaklığın tamamen örgütsel güvene dayandırıldığı,

Şubelerin, örgüte bağlı şahıslara istihdam ve para sağlamak amacıyla kullanıldığı ve bu şubelerden himmet alındığı,

Gayri resmi ortakların hisse satışlarında elde edilen paraların takibe takılmaması için örgüt iltisaklı esnafların üzerinden (kuyumcu vb.) emanet usulü ile yapıldığı,

MASAK DA DEVREYE GİRDİ

Şirketin yurt dışında yeni bayilikler vererek genişlediği ve bu şekilde yurt dışından para transferini kolaylaştırdığı tespit edildi ve haklarında Savcılıklarımızca soruşturma başlatıldı.

Ayrıca MASAK tarafından yapılan incelemelerde; şirketi finanse etmek amacıyla yurt dışı ve yurt içinde hakkında işlem bulunmayan şahıslar üzerinden finanse edildiği,

Bu paraların "ürün satın alımı" olarak faturalandırıldığı ve örgüt mensuplarına iletildiği,

Aralarında aranma kaydı bulunan ve örgütle bağlantısı devam eden şahıslar tarafından bayilerde örgütsel toplantılar yaptıkları,

Yapılan çalışmalarda iltisaklı şahısların örgüte bağlılığını artırmak için "kazanılan paraların iltisaklı şahıslara dağıtılması" talimatı verildiği,

Şirket ortaklığından ayrılmak isteyen şahıslara ise "işin manevi boyutunun olduğu, şirketin örgüte
destek sağlamak amacıyla kurulduğu ve örgütle bağlantılı şahıslara para gönderme, örgüte bağlılığını artırma gibi görevleri olduğu" şeklinde konuşmalar yapıldığı tespit edildi.

Terör örgütleriyle ve onların finans kaynaklarıyla mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz."

KAYYUM ATANDI

FETÖ'ye finansman sağladığı gerekçesi ile 31 ilde operasyon düzenlenen Maydonoz Döner'e kayyum atandı.

Şirketin ortakları, Cuma Dağlı, Engin Kayıkçı, Ömer Faruk Ekim, Yücel Bahri Öntemel, Mehmet Kaşlı ve Ömer Şeyhin de gözaltında olduğu öğrenildi.

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