İmamoğlu cumhurbaşkanı adaylığı için başvuru yaptı
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP'de cumhurbaşkanı adaylığı için ön seçim başvurusunu yaptı.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun CHP'de cumhurbaşkanı adaylığı için gerçekleştirilecek ön seçim için başvurusu yapıldı.
Başvuru, İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan tarafından gerçekleştirildi.Pehlivan, İmamoğlu'nın aday başvuru belgelerini, CHP Seçim ve Parti İçi Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi'ye sundu.Pehlivan'a başvuru sırasında, CHP İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer de eşlik etti.
CHP'li Belediye Başkanlarından Adaylık Çağrısı
Öte yandan geçtiğimiz hafta CHP'li 21 il belediye başkanı, İmamoğlu'na
"Cumhurbaşkanı adayı ol"
çağrısı yapmıştı. Edinilen bilgiye göre, CHP'li büyükşehir belediye başkanlarından da İmamoğlu'na adaylık çağrısı gelebilir.
Adaylık İçin Gereken İmzalar
Cumhurbaşkanı adayı olabilmek için en az 20 milletvekilinin imzası gerekiyordu.Şimdiye kadar 100'den fazla milletvekilinin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun adaylığı için imza attığı belirtiliyordu.
Cumartesi MYK'da
Meclis'te toplanan imzalar, cumartesi günü yapılacak MYK'ya sunulacak. Cumartesi günü CHP'nin 23 Mart'ta yapılacak ön seçimde yarışacak cumhurbaşkanı aday ya da adayları ilan edilecek.
Bugün yeni bir başlangıcın ilk adımını atarak, mensubu olmaktan onur duyduğum Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı Adayı olmak için resmi müracaatımı yaptım.Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) February 21, 2025
İnsanca yaşamayı hak eden, özgürlüğe, adalete, refaha ve birlik olmaya hasret milletimizle bir yolculuğa çıkıyoruz.. pic.twitter.com/Q6qfeaX1Mb