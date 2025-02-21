İmamoğlu cumhurbaşkanı adaylığı için başvuru yaptı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun CHP'de cumhurbaşkanı adaylığı için gerçekleştirilecek ön seçim için başvurusu yapıldı.





Başvuru, İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan tarafından gerçekleştirildi.Pehlivan, İmamoğlu'nın aday başvuru belgelerini, CHP Seçim ve Parti İçi Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi'ye sundu.Pehlivan'a başvuru sırasında, CHP İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer de eşlik etti.

CHP'li Belediye Başkanlarından Adaylık Çağrısı

Öte yandan geçtiğimiz hafta CHP'li 21 il belediye başkanı, İmamoğlu'na

"Cumhurbaşkanı adayı ol"

çağrısı yapmıştı. Edinilen bilgiye göre, CHP'li büyükşehir belediye başkanlarından da İmamoğlu'na adaylık çağrısı gelebilir.

Adaylık İçin Gereken İmzalar

Cumhurbaşkanı adayı olabilmek için en az 20 milletvekilinin imzası gerekiyordu.Şimdiye kadar 100'den fazla milletvekilinin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun adaylığı için imza attığı belirtiliyordu.

Cumartesi MYK'da

Meclis'te toplanan imzalar, cumartesi günü yapılacak MYK'ya sunulacak. Cumartesi günü CHP'nin 23 Mart'ta yapılacak ön seçimde yarışacak cumhurbaşkanı aday ya da adayları ilan edilecek.