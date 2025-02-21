Fırat Kalkanı bölgesinde 8 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesinde 8 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 21 Şubat 2025 14:17, Son Güncelleme : 21 Şubat 2025 14:09
Milli Savunma Bakanlığı, X üzerinden yaptığı açıklamada Fırat Kalkanı bölgesinde 8 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Suriye'nin kuzeyindeki PKK/YPG'li teröristleri hendeklere gömmeye devam ediyoruz!
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Fırat Kalkanı bölgesinde 8 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi.
En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek.