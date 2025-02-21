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Fırat Kalkanı bölgesinde 8 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesinde 8 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 21 Şubat 2025 14:17, Son Güncelleme : 21 Şubat 2025 14:09
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Fırat Kalkanı bölgesinde 8 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, X üzerinden yaptığı açıklamada Fırat Kalkanı bölgesinde 8 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Suriye'nin kuzeyindeki PKK/YPG'li teröristleri hendeklere gömmeye devam ediyoruz!

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Fırat Kalkanı bölgesinde 8 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi.

En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek.

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