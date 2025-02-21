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İstanbul'un En Uzun Metro Hattı Genişlemeye Devam Ediyor

Hattın Halkalı'ya uzatılması için çalışmalar sürüyor. Yeni istasyonlar açılacak.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Şubat 2025 14:40, Son Güncelleme : 21 Şubat 2025 14:43
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İstanbul'un En Uzun Metro Hattı Genişlemeye Devam Ediyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, 2023 yılında hizmete giren hatta dair son verileri paylaştı.

Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı Yolcu Rekoru

Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı'nın 19 Şubat'ta 37 bin 843 yolcuya hizmet verdiğini, bir önceki rekorunu üç ay önce 22 Kasım 2024'te 36 bin 389 yolcu ile kırdığını belirten Uraloğlu, "Hattımızın yolcu sayısı her geçen gün katlanarak artmaya devam ediyor. Vatandaşın hizmetine sunulduğu 2023 yılından bu yana metro hattımız toplam 16,5 milyon yolcuya hizmet verdi." ifadelerini kullandı.

"Türkiye'nin En Hızlı Metrosu, İstanbul Trafiğine Nefes Aldırıyor"

Uraloğlu, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı'nın 47,5 kilometrelik uzunluğuyla, İstanbul'un en uzun hatlarından biri olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin en hızlı metrosu, İstanbul trafiğine nefes aldırıyor. Gayrettepe, Kağıthane, Kemerburgaz, Göktürk ve İstanbul Havalimanı gibi yoğun yolcu trafiği olan durakları bir araya getiren hattımız, her gün ortalama 30 binden fazla yolcunun daha hızlı, güvenli ve konforlu seyahat etmesine olanak tanıyor. Toplam yolcu sayısının yaklaşık yüzde 27'si Gayrettepe, yüzde 24'ü ise İstanbul Havalimanı istasyonlarını kullanıyor."


Gayrettepe-Halkalı Arasında Yeni İstasyonlar

Söz konusu hattı, Halkalı'ya uzatmak üzere çalışmalara devam ettiklerini belirten Uraloğlu, "Arnavutköy Hastane-Halkalı hat kesiminde İbni Haldun Üniversitesi, Kayaşehir, Olimpiyatköy, Halkalı Stadı ve Halkalı istasyonlarında çalışmalarımız sürüyor. Hattımız tamamen açıldığında 69 kilometreden oluşan Gayrettepe-Halkalı arasında toplam 15 istasyonda hizmet vereceğiz." açıklamasında bulundu.

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