Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni bir dönemin kapılarını açacağız

AK Parti'nin 8'inci Olağan Büyük Kongresi'nin 23 Şubat Pazar günü partiye yakışır bir atmosferde yapılacağını vurgulayan Erdoğan, "Hep beraber yeni bir dönemin kapılarını açacağız. Adında AK Işığında İstikbal! AK Parti." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından büyük kongreye ilişkin yaptığı paylaşımda, "Aziz milletimizin kaderini değiştiren, Türkiye Yüzyılı'na emin adımlarla ilerleyen kutlu yolculuğumuzda, Allah'ın izniyle yarım kalan hiçbir hikaye olmayacak" ifadelerini kullandı.

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