Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni bir dönemin kapılarını açacağız
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "AK Parti'mizin 8'inci Olağan Büyük Kongresi'ni inşallah 23 Şubat Pazar günü partimize yakışır bir atmosferde icra edecek, hep beraber yeni bir dönemin kapılarını açacağız" dedi.
Kurulduktan 15 ay sonra 3 Kasım 2002'de girdiği ilk genel seçimle iktidara gelen ve 23 yıldır ülkeyi yöneten AK Parti, 8. Olağan Büyük Kongresi'ni "Adında AK, Işığında İstikbal" ana sloganıyla 23 Şubat'ta gerçekleştirecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından büyük kongreye ilişkin yaptığı paylaşımda, "Aziz milletimizin kaderini değiştiren, Türkiye Yüzyılı'na emin adımlarla ilerleyen kutlu yolculuğumuzda, Allah'ın izniyle yarım kalan hiçbir hikaye olmayacak" ifadelerini kullandı.AK Parti'nin Tarihi Kongreleri ve Seçim Başarıları
AK Parti'nin 8'inci Olağan Büyük Kongresi'nin 23 Şubat Pazar günü partiye yakışır bir atmosferde yapılacağını vurgulayan Erdoğan, "Hep beraber yeni bir dönemin kapılarını açacağız. Adında AK Işığında İstikbal! AK Parti." değerlendirmesinde bulundu.