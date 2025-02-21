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Honda Türkiye'de Üretim İçin İlk Adımı Attı

Japonya'dan gelen ekip, Honda'nın Türkiye'de üretim tesisi kurması için araştırma yapıyor.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 21 Şubat 2025 15:12, Son Güncelleme : 21 Şubat 2025 15:14
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Honda Türkiye'de Üretim İçin İlk Adımı Attı

2024 yılında yakaladığı rekor satışlarla Türkiye motosiklet pazarında liderliğini aralıksız 10. yıla taşıyan Honda, yerli üretim için ilk adımı attı. turkiyegazetesi.com.tr'nin sorularını cevaplayan marka yönetimi;

"Karar aşaması çok uzak değil, Japonya'dan gelen özel bir ekip Ege bölgesinde fizibilite çalışması sürdürüyor. Çalışmalarımız bitirmek üzere"

dedi.

2025 Yılına Güçlü Giriş Yapan Honda

Türkiye'de her geçen gün rakamları artan motosiklet pazarında, son 10 yılı aralıksız lideri olarak tamamlayan Honda, 2025 yılına da güçlü bir giriş yaptı. Yılın ilk iki aylık döneminde 4 yeni modeli peş peşe tanıtan Japon üretici, ülkemizdeki en geniş ürün yelpazesine sahip marka konumunda.

Yerli Üretim İçin İlk Adımlar Atıldı

2024 yılını 160 bin adetlik satışla kapatan Honda, yakaladığı uzun soluklu başarının ardından "Made in Türkiye" için düğmeye bastı. Konuyla ilgili turkiyegazetesi.com.tr'ye konuşan Honda Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Bülent Kılıçer ön fizibilite çalışmalarına başladıklarına vurgu yaparak;

"Ülkemizde motosiklet pazarının gücü ve geldiği nokta hiç küçümsenmeyecek bir durumda. Bizim de hedefimiz Türkiye'de daha sağlıklı, alt yapısı daha güçlü bir motosiklet pazarı oluşturabilmek. Türkiye'de üretim kararı genel merkezden yönetilen bir karar. Japon bir ekip şu andan Ege bölgesinde, üretim tesisi için araştırma yapılıyor. Fizibilite çalışmalarımız çok uzun süreceğini düşünmüyorum, 1-2 ay içinde resmi olarak kararımızı açıklamayı planlıyoruz"

dedi.

Önce İç Pazar Sonra İhracat

Kılıçer açıklamasında söz konusu yerli üretim planının, öncelikli olarak iç pazara özel olacağını ifade ederek;

"Şu an için hangi model, hangi sınıf sorusu çok erken fakat planlamanın öncelikle iç pazar odaklı olduğunu söyleyebilirim. Honda Avrupa'da da çok güçlü bir marka, ilerleyen adımlarda ihracat pazarları, söz konusu fabrika yatırımda var olan başlıklar arasında. Bizimde merakla beklediğimiz fabrika kararı sonrası en önemli nokta hangi model sorusu"

şeklinde konuştu.

Türkiye'yi Bir Üst Lige Taşıyacak

Türkiye otomotiv sektörün küresel çapta yan sanayi gücüne sahip. Fakat motosiklet tarafında yerli üretimi ve ihracat rakamlarını yüksek kalitede besleyecek bir tedarik sanayii bulunmuyor. Honda, Türkiye'de motosiklet fabrikası yatırımını gerçekleşirse, yeni yan sanayi yatırımlarını da beraberinde getirmesi ve sektörün kısa sürede gelişimi, oluşturacağı istihdam rakamları dikkat çeken başlıklar arasında. Söz konusu yatırım, Türkiye'nin en güçlü ihracat sektörü olan otomotivden sonra, dev ölçekli bir markadan aldığı ilk global motosiklet yatırımı olacak. İlerleyen dönemde yıldızı parlaması beklenen elektrikli motosiklet konusunda Türkiye belki de bu sayede Avrupa'da önemli bir noktada konumlanabilecek. Japon üretici Honda'nın kendi anavatanı dışında, Asya ve Amerika'da önemli ölçeklerde fabrikaları bulunuyor. Fakat Avrupa bölgesinde ise sadece İtalya'da scooter sınıfındaki SH, ADV ve Forza modellerini üretiyor. Muhtemel bir Türkiye yatırımı, Avrupa pazarını besleyecek en önemli fabrika olarak dikkat çekebilir, ülkemizin ihracat rakamlarına ciddi oranda katkı sağlayabilir.

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