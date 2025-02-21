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Fenerbahçe'nin, UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda İskoç ekibi Rangers ile eşleşti. Sarı-lacivertliler, turun ilk maçını 6 Mart Perşembe günü sahasında oynayacak.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 21 Şubat 2025 15:34, Son Güncelleme : 21 Şubat 2025 15:36
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Fenerbahçe'nin, UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu

Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki ikinci önemli organizasyonu UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentinde bulunan UEFA Genel Merkezi'nde yapıldı.

Avrupa Ligi'nde lig aşamasını ilk 8 sırada tamamlayan Lazio, Athletico Bilbao, Manchester United, Tottenham, Eintracht Frankfurt, Lyon, Olympiakos ve Rangers ile play-off turunda rakiplerini eleyen Viktoria Pilsen, Ajax, Real Sociedad, Fenerbahçe, Bodo/Glimt, AZ Alkmaar, FCSB ve Roma kura çekiminde yer aldı.

Avrupa kupalarında yoluna devam eden tek Türk takımı olan Fenerbahçe, İskoç temsilcisi Rangers ile eşleşti. Sarı-lacivertliler, turu geçmesi halinde Roma - Athletico Bilbao eşleşmesinin galibiyle mücadele edecek.

Eşleşmelerde ilk maçlar 6 Mart, rövanşlar ise 13 Mart'ta yapılacak.

UEFA Avrupa Ligi'nde final ise 21 Mayıs'ta İspanya'da bulunan San Mames Stadyumu'nda oynanacak.

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda eşleşmeler şöyle:

Fenerbahçe - Rangers

Bodo/Glimt - Olympiakos

FCSB - Lyon

AZ Alkmaar - Tottenham

Real Sociedad - Manchester United

Ajax - Eintracht Frankfurt

Viktoria Pilsen - Lazio

Roma - Athletico Bilbao

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