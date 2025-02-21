Uzman çavuş, motosiklet kazasında hayatını kaybetti

Osmaniye merkez Güney Çevre Yolu üzerinde dün kullandığı motosikletin kontrolünü kaybetmesi sonucu düşerek ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Uzman Çavuş Rıfat Şahin için Akçataş köyünde tören düzenlendi.

Diyarbakır Jandarma Komutanlığı'nda görev yapan Uzman Çavuş Rıfat Şahin için düzenlenen törene, Şahin'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Sumbas Kaymakamı Mustafa Köroğlu, Belediye Başkanı Zeki Demiroğlu, askeri ve mülki erkan ile vatandaşlar katıldı.