Samsun'da olumsuz hava koşulları hafta sonu eğitimini etkiledi
Samsun'da kötü hava koşulları nedeniyle eğitim merkezlerinde hafta sonu eğitime ara verildi. BİLSEM sınavı ertelendi
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Şubat 2025 16:17, Son Güncelleme : 21 Şubat 2025 16:29
Samsun'da olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı eğitim merkezlerinde hafta sonu eğitime ara verildiği bildirildi. İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, bilim sanat merkezleri ile yüz yüze eğitim verilen açık liselerde eğitim öğretime, 22-23 Şubat tarihlerinde il genelinde ara verildiği belirtildi.
BİLSEM Mazeret/Telafi Sınavı Ertelendi
Açıklamada, 22 Şubat Cumartesi günü yapılacak BİLSEM Mazeret/Telafi Sınavı'nın da 1 Mart Cumartesi gününe ertelendiği kaydedildi.