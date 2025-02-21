Samsun'da olumsuz hava koşulları hafta sonu eğitimini etkiledi

Samsun'da olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı eğitim merkezlerinde hafta sonu eğitime ara verildiği bildirildi. İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, bilim sanat merkezleri ile yüz yüze eğitim verilen açık liselerde eğitim öğretime, 22-23 Şubat tarihlerinde il genelinde ara verildiği belirtildi.

BİLSEM Mazeret/Telafi Sınavı Ertelendi

Açıklamada, 22 Şubat Cumartesi günü yapılacak BİLSEM Mazeret/Telafi Sınavı'nın da 1 Mart Cumartesi gününe ertelendiği kaydedildi.