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Uzmanı açıkladı: Salı gününe kadar soğuk hava etkisini sürdürecek

Karadeniz üzerinden gelen soğuk hava dalgası tüm Türkiye'de etkili olacak, sıcaklıklar düşecek. Türkiye genelinde salıya kadar sıcaklıklar mevsim normallerinin altında olacak.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Şubat 2025 16:28, Son Güncelleme : 21 Şubat 2025 17:59
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Türkiye genelinde salıya kadar sıcaklıklar mevsim normallerinin 6 ila 8 derece altında olacak.

Türkiye Soğuk ve Kar Yağışlı Havaya Teslim

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Murat Acar, haftanın hava durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Türkiye'nin Karadeniz üzerinden gelen soğuk ve kar yağışlı havanın etkisinde olacağını belirten Acar, salı gününe kadar tüm yurtta sıcaklığın mevsim normallerinin 6 ila 8 derece altında ölçüleceğini bildirdi.

Ankara ve İstanbul'da Sıcaklıklar Düşüyor

Acar, sıcaklığın Ankara'da eksi 10-11, İstanbul'da eksi 2-3 dereceye kadar düşeceğini, İzmir'de de sıfırın altına ineceğini aktardı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul için 3 günlük kuvvetli kar yağışı uyarısında bulundu. Kar yağışları Karadeniz ve Marmara Bölgesi'nin kuzeyinde kuvvetli, Doğu Karadeniz'in sahil kesiminde ise yoğun olacak. Cumartesi ve pazar günleri İstanbul'da kar yağışının kuzey kesimlerde kuvvetli, yüksek kesimlerde ise yer yer yoğun olacağı belirtiliyor. Ankara'da cumartesi günü hafif kar yağışı beklendiğini dile getiren Acar, Başkent'te çarşambaya kadar sabah ve gece saatlerinde soğuk hava ile ayazın etkili olacağını bildirdi.

Şubat Ayı Soğuk Geçecek

Acar, sıcaklığın salıdan itibaren batı kesimlerden başlayarak artacağını belirtti:

"Şubat ayının sonuna kadar soğuk havanın etkisi sürecek. Mart ayının ilk haftasında ise nispeten biraz daha ılık ve yağışlı havanın etkili olacağını tahmin ediyoruz. Yağışlar Akdeniz'den geleceği için mart ayının başında biraz daha yağmur ve sağanak şeklinde olacak. Fakat salı gününe kadar ülkemiz soğuk havanın etkisinde kalmaya devam edecek."


Doğu Kesimlerde Buzlanma ve Don Uyarısı

Doğu kesimlerde, Sivas'ın doğusundan başlayarak Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ve İç Anadolu'nun doğu kesimlerinde gelecek hafta sonuna kadar soğuk havanın etkili olacağını aktaran Acar, "Özellikle iç kesimlerde sıcaklık sıfırın altında 10-15 dereceye kadar düşeceği için buzlanma, don olayı ve soğuk havaya dikkat etmek lazım. Salı gününe kadar ülkemizde soğuk hava etkili olacağı için vatandaşların acil durumlar haricinde sokağa çıkmamalarını tavsiye ediyoruz." diye konuştu.

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