Narin Güran'ın ölümünde 12 sanık için iddianame kabul edildi

Diyarbakır'da 8 Yaşındaki Narin Güran Cinayeti Davası

Dava Süreci ve İddianame

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin 6'sı tutuklu 12 sanık hakkında "suçluyu kayırma" suçundan 6 aydan 5'er yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame kabul edildi. Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos 2024'te kaybolan ve 8 Eylül 2024'te Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı.

Sanıklar ve Tutukluluk Kararı

Başsavcılık tarafından tutuklu sanıklar Birsen, Fuat ve Maşallah Güran, Salim Güran'ın işçisi Mehmet Selim Atasoy ile Mehmet Şevket Kaya ve Muhammed Kaya ile tutuksuz şüpheliler Şeyma Kaya, Hediye, İbrahim Halil, Barış, Kurtuluş ve Ömer Faruk Güran hakkında hazırlanan iddianame, Diyarbakır 17. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Tensip zaptında, 6 sanığın tutukluk halinin devamı yönündeki gerekçeye ilişkin kararlar yer aldı.

Yargılama Süreci





6'sı tutuklu 12 şüpheli 14 Nisan'da hakim karşısına çıkacak.

Tutuklu sanıkların duruşma salonunda hazır edilmesi için ceza infaz kurumuna müzekkere yazılmasına karar verildi.

Tutuksuz 6 sanık hakkında ise duruşmaya katılmaları için "zorla getirilme" kararı çıkarıldı.





Narin Güran Cinayeti ve Diğer Sanıklar

Narin Güran cinayetiyle ilgili suça sürüklenen çocuklar R.A. (16), M.G. (16) ve İ.K. (17) hakkında "suçluyu kayırma" suçundan hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame Diyarbakır 2. Çocuk Mahkemesi'ne sunuldu ve inceleme devam ediyor.

Önceki Duruşma Kararları

28 Aralık 2024'teki duruşmada, tutuklu sanıklar anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran'ın "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasına karar verilmişti. Ayrıca Narin'in cansız bedenini Eğertutmaz Deresi'ne sakladığını itiraf eden Nevzat Bahtiyar da "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı ve tutukluluk halleri devam ediyor.