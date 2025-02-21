'Milletvekili maaşı yetmiyor' diyen Vekilden yeni açıklama

Yeni Yol Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Demir, milletvekili maaşına ilişkin yaptığı açıklamalarla gündemde.

Çağdaş Kocaeli gazetesine bir röportaj veren Demir, "Maaşınız yetiyor mu?" sorusuna, "Birçok arkadaşımızın bankalara kredi borcu var." diye yanıt vermişti.

"BİRÇOK ARKADAŞIMIZIN BANKALARA KREDİ BORCU VAR"

Milletvekillerinin, meclisteki misafirlerinin yemek, çay ve kahve ikramları ile misafirhanelerde konaklama ve yol masraflarını cebinden karşıladığını anlatan Demir, şunları söylemişti:

"Ankara- İzmit-İstanbul arası haftada en az iki üç defa gidip geliyoruz. Düğünler, cemiyetler, takıdır, çiçektir, hediyedir derken inanır mısın, birçok arkadaşımızın bankalara kredi borcu var."

Demir'in bu açıklaması tartışmalara neden olmuştu. Bir kısım Demir'i eleştirirken, bir başka kesim ise milletvekiline hak vermişti.

DEMİR YANIT VERDİ: ALGI OLUŞTURAN ŞEREFSİZDİR

İstanbul Milletvekili Doğan Demir, tartışmalara neden olan sözlerine ilişkin bir açıklama yaparak, sözlerini haberleştirenleri algı oluşturmakla suçladı.

Sosyal medya hesabında bir açıklama yapan Demir, "İki gündür basında ve kamuoyunda milletvekili maaşının yetmediğine isyan ettiğimi yazan, servis eden, bunun üzerinden algı oluşturan ve yıpratmaya çalışan kim varsa şerefsizdir namussuzdur." dedi.

"MİLLETVEKİLLİĞİNİ MAAŞA ENDEKSLEMEK YANLIŞ"

Emekli maaşı ve asgari ücretlinin açlık sınırının altında olduğunu en iyi bilenlerden olduğunu anlatan Demir, milletvekilliğini maaşa endekslemenin yanlış olduğunu savundu.

Demir, "Bizler ülkemize ve halkımıza hizmet etmek için mücadele ederken hiç bir zaman para gündemimizde olmamıştır ve olamaz da. Ayrıca beni tanıyan herkes bilirki maaşla yada parayla işim olmadığı gibi ihtiyacımda yoktur." dedi.

"KİMLERİN BİLİNÇLİ ŞEKİLDE SERVİS ETTİĞİNİ BİLİYORUM"

Doğan Demir, sözlerini şöyle açıklamaya çalıştı:

"İşin özü bir sohbet esnasında gazeteci dostumun 'Milletvekili maaşı çok konuşuluyor ve yetiyor mu?' diye sorduğunda ki bu tür sorulara bütün milletvekilleri muhatap olurlar onu da biliyorum. Söylediğim şey ise; aldığımız maaşın iki üç katı harcama yaptığımız, işimizin insanlarımıza, ülkemize hizmet etmek olduğu ve bizim maaşımızdan ziyade açlık ve yoksulluk altında geçinen milyonlarca vatandaşımızı düşünmemiz gerektiğidir. Son olarak bilmenizi isterim ki yaptığımız sohbetin haberleştiği ve gündeme düştüğü yazının kimler tarafından bilinçli olarak yalan ve yanlış şekilde servis edildiğini de elbette biliyorum."