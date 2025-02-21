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Yedi ilde hafta sonu kurslarına 2 gün ara verildi

İstanbul, Bolu, Kocaeli, Karabük, Samsun, Yalova ve Rize'de olumsuz hava koşulları nedeniyle hafta sonu faaliyet gösteren bilim sanat merkezi, tüm kurslar ve rehabilitasyon merkezlerindeki eğitime 2 gün ara verildiği bildirildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Şubat 2025 23:58, Son Güncelleme : 22 Şubat 2025 00:03
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İstanbul Valisi Davut Gül, olumsuz hava koşulları nedeniyle 22-23 Şubat'ta bilim ve sanat merkezleri, destekleme ve yetiştirme kursları, motorlu taşıt sürücü kurslarının sınav ve eğitimleri ile özel öğretim kurslarında eğitim öğretime ara verildiğini bildirdi.

Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kenti etkisi altına alan kar yağışı ve soğuk havanın hafta sonu da etkisini sürdüreceğinin öngörüldüğünü belirterek, şunları kaydetti:

"Olumsuz hava koşulları nedeniyle, 22-23 Şubat Cumartesi ve Pazar günleri bilim ve sanat merkezleri, destekleme ve yetiştirme kursları, motorlu taşıt sürücü kursları (MTSK) sınav ve eğitimleri ile özel öğretim kurslarında eğitim ve öğretime ara verilmesine karar verilmiştir."

Yalova

Valilikten yapılan açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulu toplantısında Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan verilere göre kar yağışının Yalova genelinde 24 Şubat Pazartesi sabah saatlerine kadar aralıklarla devam etmesinin beklendiği belirtildi.

Açıklamada, "Öğrencilerin ve vatandaşların güvenliği göz önünde bulundurularak 22 Şubat Cumartesi ve 23 Şubat Pazar günlerinde faaliyet gösteren Bilim ve Sanat Merkezi, il geneli destekleme ve yetiştirme kursları, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne bağlı kurslar, Özel Öğretim Genel Müdürlüğüne bağlı tüm kurslarda ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitim-öğretime 2 gün süreyle ara verilmiştir." denildi.

Rize

Rize'de etkisini sürdüren kar nedeniyle il genelindeki tüm kurslarda eğitime yarın ve pazar günü ara verildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, il genelinde süren yoğun kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle oluşabilecek buzlanma ve ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı çeşitli tedbirler alındığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Öğrenciler ile vatandaşların güvenliği göz önünde bulundurularak, yarın ve pazar günü il genelinde tüm özel öğretim kurumları, özel kreş ve gündüz bakımevleri, özel öğretim kursları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, motorlu taşıt sürücü kursları, SRC kursları, sosyal etkinlik ve gelişim merkezleri, okullar bünyesindeki ve bağımsız mesleki eğitim merkezi faaliyetleri ile muhtelif kurslarda eğitim öğretime ara verilmiştir."

Samsun

Samsun'da olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı eğitim merkezlerinde hafta sonu eğitime ara verildiği bildirildi. İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, bilim sanat merkezleri ile yüz yüze eğitim verilen açık liselerde eğitim öğretime, 22-23 Şubat tarihlerinde il genelinde ara verildiği belirtildi.

BİLSEM Mazeret/Telafi Sınavı Ertelendi

Açıklamada, 22 Şubat Cumartesi günü yapılacak BİLSEM Mazeret/Telafi Sınavı'nın da 1 Mart Cumartesi gününe ertelendiği kaydedildi.

Kocaeli

Kocaeli Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, kar yağışının etkisini artırarak sürecek olması, buzlanma tehlikesi nedeniyle kentteki resmi ve özel örgün, yaygın eğitim kurumlarında, motorlu taşıtlar sürücü kursları ile diğer tüm kurslarda (rehabilitasyon merkezleri ve açık öğretim kurumları dahil) eğitim öğretime 22 Şubat Cumartesi ve 23 Şubat Pazar günleri ara verildi.

Kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli ve kronik hastalığı olan personel idari izinli sayılacak.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü uhdesinde hafta sonu gerçekleştirilmesi planlanan sportif faaliyetler de ertelendi.

Karabük

Karabük'te de olumsuz hava koşulları nedeniyle hafta sonu bilim sanat merkezi, kurslar ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitime ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün hava durumu raporlarına göre bölgeyi ve Karabük'ü etkisi altına alan kar yağışı ve soğuk havanın hafta sonu da etkisini sürdüreceği belirtildi.

Açıklamada, kar yağışı, buzlanma ve soğuk hava koşulları nedeniyle il genelinde 22 Şubat Cumartesi ve 23 Şubat Pazar günleri bilim sanat merkezleri, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, açık öğretim lisesi ve mesleki açık öğretim lisesi ile destekleme ve yetiştirme kurslarında eğitime ara verildiği kaydedildi.

Bolu

Bolu'da olumsuz hava koşulları nedeniyle tüm kurslarda hafta sonu eğitime ara verildi.

Bolu Valisi Abdulaziz Aydın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yoğun kar yağışı ve buzlanma tehlikesinin devam ettiğini belirtti.

Aydın, il genelinde destekleme ve yetiştirme kursları, motorlu taşıtlar sürücü kursları sınav ve eğitimleri ile özel öğretim rehabilitasyon merkezlerinin kurslarında eğitim ve öğretime 22-23 Şubat günleri ara verildiğini duyurdu.

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