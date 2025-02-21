Feci kaza: Kayan cip önce 4 araca ardından yayaya çarptı

Vatandaş ocakta karta yüklendi: Ödemelerde rekor artış
Vatandaş ocakta karta yüklendi: Ödemelerde rekor artış
Kaskoda aklın yolu Somponomi
Kaskoda aklın yolu Somponomi
Sponsorlu İçerik
İstanbul ve Yalova'da hafta sonu kurslarına ara verildi
İstanbul ve Yalova'da hafta sonu kurslarına ara verildi
'Milletvekili maaşı yetmiyor' diyen Vekilden yeni açıklama
'Milletvekili maaşı yetmiyor' diyen Vekilden yeni açıklama
Uzmanı açıkladı: Salı gününe kadar soğuk hava etkisini sürdürecek
Uzmanı açıkladı: Salı gününe kadar soğuk hava etkisini sürdürecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni bir dönemin kapılarını açacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni bir dönemin kapılarını açacağız
MSÜ ve Kaymakamlık sınavları pazar günü yapılacak
MSÜ ve Kaymakamlık sınavları pazar günü yapılacak
Tunç: Bu ülkede hukuk güvenliğinin olmadığını söylemek insafsızlıktır
Tunç: Bu ülkede hukuk güvenliğinin olmadığını söylemek insafsızlıktır
Adana kebabına da domuz eti karıştırdılar
Adana kebabına da domuz eti karıştırdılar
İmamoğlu cumhurbaşkanı adaylığı için başvuru yaptı
İmamoğlu cumhurbaşkanı adaylığı için başvuru yaptı
6 ilde ağır taşıtlara trafik yasağı
6 ilde ağır taşıtlara trafik yasağı
Emlak Danışmanları: Yeni Konut Projeleri Geliyor
Emlak Danışmanları: Yeni Konut Projeleri Geliyor
Motorine zam geliyor
Motorine zam geliyor
Elektrik ve doğalgaza zam gelecek mi?
Elektrik ve doğalgaza zam gelecek mi?
Ankara'da deprem oldu
Ankara'da deprem oldu
Kar Tatili: Hangi Şehirlerde Okullar Kapalı?
Kar Tatili: Hangi Şehirlerde Okullar Kapalı?
Pençe-Kilit bölgesinde 1 askerimiz şehit oldu
Pençe-Kilit bölgesinde 1 askerimiz şehit oldu
Türkiye'de Hava Durumu: 14 İl İçin Kritik Uyarılar
Türkiye'de Hava Durumu: 14 İl İçin Kritik Uyarılar
AK Parti'de Yönetimde Büyük Değişim Bekleniyor
AK Parti'de Yönetimde Büyük Değişim Bekleniyor
PKK, Suriye Gümrük Vergileriyle Yeni Kazanç Kapısı Açtı
PKK, Suriye Gümrük Vergileriyle Yeni Kazanç Kapısı Açtı
29 ilde yarın eğitime ara verildi
29 ilde yarın eğitime ara verildi
Bakan Tekin: En önemli yapısal dönüşümlerden bir tanesi ÖMK
Bakan Tekin: En önemli yapısal dönüşümlerden bir tanesi ÖMK
Türkiye'de dolandırıcılık vakaları 5 katına çıktı
Türkiye'de dolandırıcılık vakaları 5 katına çıktı
KKM'den 14 haftanın en büyük çıkışı
KKM'den 14 haftanın en büyük çıkışı
MKE'den kritik adım: Dolanan mühimmat geliyor
MKE'den kritik adım: Dolanan mühimmat geliyor
Emekli bayram ikramiyelerine zam yapılacak mı?
Emekli bayram ikramiyelerine zam yapılacak mı?
Cevdet Yılmaz: Merkez Bankası rezervleri tarihi zirvede
Cevdet Yılmaz: Merkez Bankası rezervleri tarihi zirvede
Yeni eğitim tartışması: Liseler 3 yıla düşürülsün
Yeni eğitim tartışması: Liseler 3 yıla düşürülsün
Ankara'da sahte içki faciası: Ölü sayısı 63'e yükseldi
Ankara'da sahte içki faciası: Ölü sayısı 63'e yükseldi
Türkiye'nin İlk İklim Kanunu Teklifi TBMM'de
Türkiye'nin İlk İklim Kanunu Teklifi TBMM'de
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Feci kaza: Kayan cip önce 4 araca ardından yayaya çarptı

Sarıyer'de karlı yolda cipinin direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, önce park halindeki 4 araca, ardından da kaldırımda yürüyen kişiye çarptı. Ağır yaralanan yaya kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, sürücü ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Baba ve kar topu oynayan çocuğu son anda kurtulurken, feci kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 21 Şubat 2025 17:10, Son Güncelleme : 21 Şubat 2025 18:08
Yazdır

Kaza, saat 09.30 sıralarında Sarıyer Yeniköy'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde 34 HNK 814 plakalı cipiyle ilerleyen Saliha B., kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda aracının direksiyon hakimiyetini kaybedince kaza da kaçınılmaz oldu. Kontrolden çıkan cip, önce park halindeki 4 araca ardından da kaldırımda yürüyen Refi Pekmez'e (43) çarptı.

Hastaneye kaldırılan adam hayatını kaybetti

İhbar üzerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Refi Pekmez olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Pekmez hayatını kaybederken, Saliha B. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı, baba ve çocuğu son anda kurtuldu

Kaza anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde kontrolden çıkan cipin önce park halindeki otomobillere, ardından da Refi Pekmez'e çarptığı görülüyor. O sırada sokakta etrafı temizleyen babayla kar topu oynayan çocuk ise kazadan son anda kurtuluyor.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber