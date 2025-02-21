PKK'nın Fransa yapılanmasında faaliyet gösteren zanlı tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü PKK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik soruşturmada, şüpheli Suat Pala'nın, örgüt kontrolünde faaliyet gösteren Fransa Demokratik Kürt Konseyi (CDK-F) içerisinde Mart 2015'ten itibaren Rennes'de görev yaptığı belirlendi.

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