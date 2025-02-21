Bolu Dağı ulaşıma açıldı: Küçük araçların geçişine izin veriliyor

TEM Otoyolu ve D-100 karayolunun Bolu Dağı geçişinde akşam saatlerinde yoğun kar yağışı başladı. Kar yağışının etkili olduğu bölgede yeşil alanlarda kar kalınlığı 25 santimetreyi aştı. D-100 karayolunun Bolu Dağı kesimi, iki tırın çarpışması sonucu çift yönlü olarak ulaşıma kapatıldı. Sürücüler D-100 karayolundan TEM Otoyolu'na yönlendirildi. Kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından yol tekrar ulaşıma açılırken, polis ekiplerinin kontrolünde yalnızca küçük araçların geçişine izin veriliyor.