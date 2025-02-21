Kar payı vaadiyle 31 milyon liralık dolandırıcılık: 4 gözaltı

İstanbul'da 9 kişiyi kar payı ödemesi vaadiyle dolandırdıkları iddia edilen 4 şüpheli yakalandı. Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Y.A isimli kişinin, "2021'de bir firmaya yaklaşık 3 kilogram altın ve bir miktar döviz yatırdığı, aylık kar payı ödemesi alırken bir süre sonra bu ödemelerin yapılmadığı" ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Dolandırıcılık İddiaları ve Operasyon Detayları





Ekipler, aynı firmanın farklı tarihlerde Y.A'nın da aralarında bulunduğu 9 kişiyi kar vaadiyle 31 milyon lira dolandırarak mağdur ettiğini belirledi.

Tespit edilen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, şüpheliler E.K, Ö.Ş, B.K. ile O.G'yi gözaltına aldı.

Adreslerde çok sayıda doküman ele geçirildi.





Adli Süreç

Şüpheliler, emniyetteki işlemleri sonrası "nitelikli dolandırıcılık" ve "özel evrakta sahtecilik" suçlarından adliyeye sevk edildi.