Kar payı vaadiyle 31 milyon liralık dolandırıcılık: 4 gözaltı
İstanbul'da kar payı vaadiyle 9 kişiyi dolandırarak 31 milyon lira vurgun yapan şüpheliler, eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Şubat 2025 17:51, Son Güncelleme : 21 Şubat 2025 17:51
İstanbul'da 9 kişiyi kar payı ödemesi vaadiyle dolandırdıkları iddia edilen 4 şüpheli yakalandı. Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Y.A isimli kişinin, "2021'de bir firmaya yaklaşık 3 kilogram altın ve bir miktar döviz yatırdığı, aylık kar payı ödemesi alırken bir süre sonra bu ödemelerin yapılmadığı" ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Dolandırıcılık İddiaları ve Operasyon Detayları
- Ekipler, aynı firmanın farklı tarihlerde Y.A'nın da aralarında bulunduğu 9 kişiyi kar vaadiyle 31 milyon lira dolandırarak mağdur ettiğini belirledi.
- Tespit edilen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, şüpheliler E.K, Ö.Ş, B.K. ile O.G'yi gözaltına aldı.
- Adreslerde çok sayıda doküman ele geçirildi.
Adli Süreç
Şüpheliler, emniyetteki işlemleri sonrası "nitelikli dolandırıcılık" ve "özel evrakta sahtecilik" suçlarından adliyeye sevk edildi.