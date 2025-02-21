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Vatandaş ocakta karta yüklendi: Ödemelerde rekor artış

BKM verilerine göre Ocak 2025'te kartlı ödemeler %66 artarak 1,61 trilyon TL'ye ulaştı. Kredi kartı sayısı ise %9 arttı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Şubat 2025 18:04, Son Güncelleme : 21 Şubat 2025 18:13
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Bankalararası Kart Merkezi (BKM) 2025 yılı Ocak ayı verilerine göre, 1,61 trilyon TL tutarında 1,58 milyar adet kartlı ödeme işlemi gerçekleşti. Aynı ayda Türkiye'de kredi kartı sayısı 130,2 milyon, banka kartı sayısı 195,6 milyon ve ön ödemeli kart sayısı 113,1 milyon adet oldu.

Kartlı Ödemelerde Artış

Bankacılık Kart Merkezi (BKM) tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

Ocak ayında 1,61 trilyon TL tutarında 1,58 milyar adet kartlı ödeme işlemi gerçekleşti. Mağaza içi yapılan her 5 kartlı ödemeden 4'ü temassız gerçekleşti. İnternetten kartlı ödeme tutarı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 70 büyüme ile 483,6 milyar TL oldu.


Kart Sayıları Yüzde 10 Arttı

Ocak ayı itibarıyla Türkiye'de kredi kartı sayısı 130,2 milyon, banka kartı sayısı 195,6 milyon ve ön ödemeli kart sayısı 113,1 milyon adet oldu.2024 yılının ocak ayı ile kıyaslandığında kredi kartı adedinde yüzde 9'luk, banka kartı adedinde yüzde 3'lük, ön ödemeli kart adedinde ise yüzde 24'lük artış yaşandı.Toplam kart sayısı ise 438,9 milyon adede ulaşarak geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10 artış gösterdi.

Kartlı Ödeme Tutarı Yüzde 66 Arttı

Kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlar ile ocak ayında yapılan toplam ödeme tutarı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 66 artarak 1.606,7 milyar TL oldu.

  • Kartlı ödemelerin 1.366,5 milyar TL'si kredi kartları ile yapılırken
  • 207,8 milyar TL'sinde banka kartları,
  • 32,4 milyar TL'sinde ise ön ödemeli kartlar kullanıldı.

Kredi kartı ile yapılan ödemelerde önceki yılın aynı dönemine göre büyüme oranı yüzde 69, banka kartı ile yapılan ödemelerde yüzde 47 olurken ön ödemeli kartlar ile yapılan ödemelerde ise bu oran yüzde 78 oldu.

Kartlı Ödemelerde İşlem Adedi Yüzde 12 Arttı

Kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlar ile ocak ayında yapılan toplam ödeme adedi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 12 artarak 1,58 milyar adet oldu.

  • Kartlı ödemelerin 913,2 milyon adedi kredi kartları ile yapılırken
  • 538,1 milyon adedinde banka kartları,
  • 125,9 milyon adedinde ise ön ödemeli kartlar kullanıldı.

Kredi kartları ile yapılan ödeme adetlerinde büyüme oranı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15, banka kartları ile yapılan ödeme adetlerinde yüzde 8 olurken ön ödemeli kartlar ile yapılan ödeme adetlerinde ise bu oran yüzde 18 oldu.

İnternetten Kartlı Ödemeler Yüzde 70 Arttı

İnternetten kartlı ödemelerin tutarı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 70 artarak 483,6 milyar TL'ye yükseldi. İnternetten yapılan kartlı ödemelerin toplam içindeki payı ise yüzde 30 oldu.İnternetten kartlı ödeme adedi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8 artarak 230,3 milyon adede yükseldi. İnternetten yapılan kartlı ödemelerin toplam içindeki payı ise yüzde 15'tir.

Temassız Ödemeler Yüzde 19 Arttı

Kartlarla yapılan temassız ödeme adedi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19 artarak 1.036,2 milyon adet oldu. Temassız ödeme tutarı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 82 artarak 503,2 milyar TL oldu. Ocak ayında mağaza içi yapılan her 5 kartlı ödemeden 4'ü temassız gerçekleşti.

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