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CHP'de ön seçim süreci: İmamoğlu öne çıkıyor

CHP'de cumhurbaşkanı adayını belirleme sürecinde 116 milletvekili Ekrem İmamoğlu'nu destekledi. Ön seçim süreci 23 Mart 2025'te gerçekleşecek.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Şubat 2025 18:11, Son Güncelleme : 21 Şubat 2025 18:12
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CHP'de ön seçim süreci: İmamoğlu öne çıkıyor

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, partisinin cumhurbaşkanı adayının belirleneceği ön seçime yönelik, CHP'li 116 milletvekilinin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu için imza verdiğini bildirdi. Günaydın, Meclis'te yaptığı basın toplantısında, CHP'nin bir sonraki genel seçimler için cumhurbaşkanı adayını belirlemeye yönelik sürecin devam ettiğini belirtti.

CHP Milletvekillerinin İmza Süreci

Aday belirlenmesi için CHP'li milletvekillerinin imzalarını verdiğini ve Genel Merkez'e bu çerçevede çeşitli başvuruların geldiğini ifade eden Günaydın, "21 Şubat saat 17.00 itibarıyla, yani 5 günlük sürenin dolmasından sonra, CHP grubundan 116 milletvekili arkadaşımız, Sayın Ekrem İmamoğlu'nun CHP cumhurbaşkanı aday adayı olması yönünde imza kullanmışlardır." diye konuştu. İmza ve başvuru süreçlerinin sona erdiğini aktaran Günaydın, "28 Şubat'a kadar tüm örgütümüzde üye kayıtları devam etmektedir. Bu işlemler de bittikten sonra yönerge uyarınca hazırlanacak kurullar ve listeler geçerli olacak ve 23 Mart 2025 Pazar günü cumhurbaşkanı adayımızın belirlenmesine yönelik ön seçim süreci yürütülecektir." dedi.

Ön Seçim Süreci

Elindeki 116 milletvekilinin imzasının yer aldığı zarfı gösteren Günaydın, imzaları CHP Genel Merkezi'ne göndereceğini belirtti. Bir gazetecinin, ön seçimde aday olmak istediğini açıklayan eski CHP İstanbul Milletvekili Dursun Çiçek'in kaç imza topladığına ilişkin sorusu üzerine Günaydın, "Kendisinin bize ulaşmış bir imzası yok." yanıtını verdi.

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