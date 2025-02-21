Öğretmenleri ile tavuk döner yiyen öğrenciler zehirlendi
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde 6 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanede tedavi altına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Şubat 2025 18:21, Son Güncelleme : 21 Şubat 2025 18:23
Kanuni Ortaokulu 6/C sınıfı öğrencileri, öğle arasında öğretmenleri eşliğinde ilçe merkezindeki bir restoranda tavuk döner yedi. Öğrencilerden 6'sı bir süre sonra rahatsızlandı.
İhbar üzerine okula polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Okuldaki ilk müdahalenin ardından Safranbolu Devlet Hastanesine kaldırılan öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce işletmeden alınan numunelerin incelenmek üzere Kastamonu'ya gönderildiği kaydedildi.
Safranbolu Kaymakamlığının işletmeyle ilgili idari tahkikat başlattığı belirtildi.