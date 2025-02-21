Öğretmenleri ile tavuk döner yiyen öğrenciler zehirlendi

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce işletmeden alınan numunelerin incelenmek üzere Kastamonu'ya gönderildiği kaydedildi.

Kanuni Ortaokulu 6/C sınıfı öğrencileri, öğle arasında öğretmenleri eşliğinde ilçe merkezindeki bir restoranda tavuk döner yedi. Öğrencilerden 6'sı bir süre sonra rahatsızlandı.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2025 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net