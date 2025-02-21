Balkondan ateş edip kendini eve kilitleyen polisi emniyet müdürü ikna etti

Edinilen bilgiye göre, olay Şevkiye Mahallesi Şehit Şefik Uçak Sokak'taki bir binanın 10. katında meydana geldi. İddiaya göre, Adana'nın Feke ilçesinde polis memuru olarak görevli olan evli ve bir çocuk babası polis memuru S.K., sabah görevden çıktıktan sonra Kozan'daki evine geldi. Eşi işte, çocuğu da okulda olan polis memuru, balkona çıkıp havaya 3 el ateş ettikten sonra komşusuna ambulans ve polis çağırmasını söyledi. Bunun üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Karahaliloğlu, gelen polislere emniyet müdürü ile görüşmek istediğini söyledi. Bunun üzerine Kozan İlçe Emniyet Müdürü Fatih Alptekin olay yerine gelirken, aynı zamanda olay yerine özel harekat polisleri de sevk edildi. Alptekin polis memurunu kapıyı açması için ikna etmeye çalışırken, polis memuru Adana Emniyet Müdürü Ahmet Hakan Arıkan'ın olay yerine gelmesini istedi. Kozan'a gelen Arıkan, görüştüğü polis memurunu kısa sürede ikna etti.