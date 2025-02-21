Türkiye Kamu-Sen'den Mühendis Maaşları Hakkında Açıklama

Türkiye Kamu Sen Paylaştı: Türkiye Kamu-Sen, özel sektörde ve kamuda çalışan mühendisler arasındaki gelir düzeylerine ilişkin toplumda yanlış bilinen konulara açıklık getirdi.

Kamu Çalışanları Hakkında Yanlış Bilinenler

Kamu çalışanlarımız hakkında kamuoyunda dolaşan ve teyite muhtaç bilgileri derliyor ve paylaşıyoruz.

Yanlış:

Mühendisler devlette çalışınca rahat eder, yüksek maaş alır.

Gerçek:

Kamu mühendisleri, özel sektördeki meslektaşlarına kıyasla çok daha düşük maaş alıyor. Üstelik ağır iş yükü, teknik sorumluluklar ve kamunun sunduğu sınırlı yan haklar düşünüldüğünde, "rahatlık" bir yana, hak ettiklerinin çok altında bir ücretle çalışıyorlar.

Sizler de memurlarımız hakkında kamuoyunu yanlış bilgilendirmeye yönelik "yanlış bilinenleri" bizimle paylaşırsanız teyitli gerçek bilgisini kamuoyuna duyurmaktan memnuniyet duyarız.

Sosyal Denge Tazminatı ve Arazi Tazminatı

Türkiye'de yerel yönetimlerin bir kısmında ödenen sosyal denge tazminatı, açık alanda çalışan bazı mühendislere ödenen arazi tazminatı gibi münferit ödemeler aşağıda gösterilen maaşın üzerine eklenebilmektedir. Ancak bu ödemelerden faydalanan mühendis sayısı son derece sınırlıdır.

Kamu-Sen'in konuya ilişkin paylaşımı şöyle: