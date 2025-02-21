Abdullah Zeydan'a verilen hapis cezasının gerekçesi açıklandı

İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılan Van Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan'ın yargılandığı davada, 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılmasının gerekçeli kararı açıklandı. Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, Zeydan'a "silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etmeye teşebbüs" suçundan hapis cezası verildi. Kararın detayları, sanık ve tanık ifadeleri ile bilirkişi raporlarına dayanılarak 18 sayfalık bir gerekçeli kararla açıklandı.

Davanın Detayları ve Gerekçeli Karar

Gerekçeli kararda, sanık Zeydan'ın, "özel güvenlik bölgesi" ilan edilen bir alana gitmek istemesiyle ilgili detaylar yer aldı. Bu eylemin, terör örgütü mensuplarına yönelik operasyonları zayıflatma amacı taşıdığına dair şüphe bulunmadığı belirtildi. Kararda, Zeydan'ın terör örgütüne üye olma suçlamasıyla değil, örgüte yardım etmekle suçlandığı vurgulandı.

Yargıtay ve Mahkeme Süreci

Sanığın, daha önce aldığı cezalar Yargıtay tarafından bozulmuştu. Ancak, Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden yargılanan Zeydan'a aynı suçtan tekrar ceza verildi. İçişleri Bakanlığı tarafından da Zeydan, Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırıldı ve yerine Van Valisi Ozan Balcı atandı.

Ceza İndirimi ve Artırım Detayları





Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 220/7 maddesi gereğince cezada 1/3 oranında indirim yapıldı.

3713 sayılı yasa gereğince cezada 1/2 oranında artırım uygulandı.

Eylemin teşebbüs aşamasında kalması nedeniyle TCK'nin 35/2 maddesi gereğince 1/4 oranında indirim yapıldı.

Sonuç olarak, Abdullah Zeydan'a verilen hapis cezası, eylemin teşebbüs aşamasında kalması ve sanığın suçu işlediği yerin özellikleri göz önüne alınarak belirlenmiştir.