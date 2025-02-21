Tarım Kredi'den ramazan kampanyası: Fiyatlar sabitlendi

Kampanya kapsamında, 15 Mart tarihine kadar kooperatif market satış noktalarında, pirinç, bulgur, makarna, yağ, şeker gibi 157 ürünün fiyatı sabitlenerek zam uygulanmayacak.

Tarım Kredi, Türkiye genelindeki kooperatif market satış noktalarında vatandaşların kaliteli ve güvenli ürünlere uygun fiyatla ulaşmasını sağlamak için Ramazan ayı öncesi indirim kampanyası başlattı.

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