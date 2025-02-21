Yurt Time Spor Projesi ile öğrencilere barınma ve çalışma fırsatı

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, GSB yurtlarında uygulanan Yurt Time Spor Projesi ile gençlere hem sorumluluk veriliyor hem de yaptıkları görev karşılığında ücret ödeniyor.

Yurt Time Spor Projesi Amaçları





Gençlerin günlük spor alışkanlığı kazanması

Akademik ve kişisel gelişim sağlamaları

Bütçelerini yönetebilmeleri

Sosyal faaliyetlere zaman ayırmaları

Yurt işleyişine katkı sunmaları





Projede Görev Alan Öğrenciler

Projeyle göreve başlayan öğrenciler, yurtların belirli bölümlerinde iş ve işlemlerin daha hızlı ve verimli yürütülebilmesi için o birimdeki çalışma düzenini aksatmadan yurt idaresine katkıda bulunacak.

Günlük Görev Süresi ve Sportif Etkinlikler

Öğrenciler, günlük 2 saati ve haftalık 8 saati aşmayan görevlerine başlamadan önce hafif tempolu sportif ısınma egzersizlerini görev yerlerinde yapacak.

Projede Görev ve Sorumluluklar

Proje sayesinde eğitim, idari işler, teknik destek, sosyal medya yönetimi ve spor salonu düzenlemeleri gibi 26 farklı alanda görev ve sorumluluk alacak öğrencilere, karşılığında günlük brüt asgari ücretin bir saatlik tutarına denk gelen ödeme yapılacak.

Başvuru ve Kabul Süreci

9 bin 682 öğrenci görev alma hakkı kazandı.GSB Yurtlarında kalan öğrenciler için düzenlenen Yurt Time Spor Projesi'ne, 2024-2025 döneminde 81 ildeki 852 öğrenci yurdundan başvuru yapanlar arasından kriterlere uygun olan 9 bin 682 öğrenci, yeni dönemde yurtlarda görev almaya hak kazandı.

Bakan Bak'ın Açıklamaları

Bakan Bak: Amacımız gençlerimizin gelişimine katkı sunmak.Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, konuyla ilgili açıklamasında, Yurt Time Spor Projesi'yle gençleri hem ekonomik açıdan desteklediklerini hem de görev aldıkları alanlarda profesyonel beceriler edinme fırsatı sunduklarını belirtti.

Proje Katkıları ve Gelecek Planları





"GSB Yurtlarında kalan öğrencilerimizin, özellikle yurtlardaki yaşamını daha konforlu kılma, daha etkin, daha verimli değerlendirmeleri için de etkinlikler yapıyoruz. Yurt Time Spor Projesi de bunlardan biri. Hayata geçirdiğimiz bu projeye bugüne kadar yaklaşık 40 bin gencimiz katılım sağladı. Proje kapsamında öğrencilerimiz, yurtların 26 farklı bölümlerinde görev alarak idareye katkıda bulunuyor. Biz de onlara verdikleri emeğin karşılığı olarak maddi destekte bulunuyoruz. Buradaki amacımız gençlerimizin spor yapmaları, kaldıkları yerlere aidiyet duygularının gelişmesi ve ekonomik olarak desteklenmeleridir. Bu projeyle gençlerimiz, hem akademik hem de kişisel gelişimlerine katkı sağlarken, aynı zamanda gelir elde ederek bütçelerini yönetmeyi de öğrenmiş olacaklar."



