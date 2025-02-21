İstanbul ile Ankara arasındaki bazı yollarda ağır taşıtlara geçiş yasağı geldi

21 Şubat Cuma saat 13.00 ile 23 Şubat Pazar saat 13.00 arasında yoğun kar yağışı beklenmesi nedeniyle İstanbul-Ankara arasındaki D-100, D750, TEM Otoyolu, Kuzey Marmara Otoyolu'nda çekici, tır ve tankerlere geçiş yasağı geldi. Otobüsler için bir yasak bulunmazken, yaş meyve sebze, et, süt ve ilaç taşıyan araçların özel izin belgesi ile geçebileceği öğrenildi. Yasağa yolda yakalanan araçların ise en yakın tesise gitmesine izin verildiği ya da merkeze yakınsa oraya geçişine izin verildiği öğrenildi.