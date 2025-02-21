Irak'ın kuzeyinde 12 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

"Özel Kuvvetler Komutanlığımızın operasyonuyla 3 terörist daha kaçamadan etkisiz hale getirildi." bilgisi paylaşılan açıklamada, böylece bölgede etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısının 12 olduğu kaydedildi.

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