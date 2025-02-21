Irak'ın kuzeyinde 12 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 12 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Şubat 2025 20:38, Son Güncelleme : 21 Şubat 2025 20:42
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 9 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.
"Özel Kuvvetler Komutanlığımızın operasyonuyla 3 terörist daha kaçamadan etkisiz hale getirildi." bilgisi paylaşılan açıklamada, böylece bölgede etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısının 12 olduğu kaydedildi.