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Altun: Amaç yargı bağımsızlığı değil, yargıyı baskı altına almak

Fahrettin Altun, yargı bağımsızlığını hedef alanlara sert tepki gösterdi. Altun; "'Yassıada Yargısı' rezaletinden beslenenlerin, "12 Eylül" ve "28 Şubat" yargı sefaletinden medet umanların yargı bağımsızlığından söz etmeleri, darbe yasalarına duydukları özlemin dışa vurmasıdır. Amaçları yargı bağımsızlığı değil, bağımsızlığı hedef alarak yargıyı baskı altına almaktır." dedi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 21 Şubat 2025 21:00, Son Güncelleme : 21 Şubat 2025 21:02
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Altun: Amaç yargı bağımsızlığı değil, yargıyı baskı altına almak

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Bağımsız Yargıya Yönelik Hedef Alınmalar

Son günlerde, bağımsız yargıyı hedef alanlar, savcı ve hakimleri hedef gösterenler, mahkemeleri töhmet altında bırakanların; söz birliğiyle ve örgütlü bir şekilde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldıklarına şahitlik ediyoruz.

Yargı Bağımsızlığı ve Darbe Yasaları

Öncelikle altını çizerek belirteyim ki: "Yassıada Yargısı" rezaletinden beslenenlerin, "12 Eylül" ve "28 Şubat" yargı sefaletinden medet umanların yargı bağımsızlığından söz etmeleri, darbe yasalarına duydukları özlemin dışa vurmasıdır. Amaçları yargı bağımsızlığı değil, bağımsızlığı hedef alarak yargıyı baskı altına almaktır.

Vesayet ve Yargı Bağımsızlığı

Darbe dönemlerinde vesayetçilerin yargıya verdiği brifingleri alkışlayanlar, psikolojik harekat merkezlerinde hazırlanan söylemlerle sivil iradeyi hedef alanlar, özgürlükleri rafa kaldırıp milleti kafese alan yasakları onaylayanların bugün bağımsız yargıdan söz ederek Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alması tek kelimeyle rezalettir; organize kötülüğü ve illegaliteyi meşrulaştırmaya çalışmaktır.

Kayıt Dışı Siyasete Karşı Tavır

Herkes iyi bilsin ki bu ülkede ne illegaliteyi olağanlaştırmaya ne de kayıt dışı siyasete izin veririz. Kayıt dışı siyaset beklentisi ve vesayet özlemi içerisinde olup Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a saldırılmasına da göz yummayız.

Siyasi Mücadele ve Etik Kurallar

Bilgiye dayalı tartışmalar ve etik kurallar çerçevesinde yürütülen siyasi mücadelelere saygımız sınırsızdır. Hakaret, iftira, dezenformasyon ve manipülasyonlarla gündem oluşturmaya çalışıp demokratik değerlerin aşınması için mücadele edenlere ise toleransımız sıfırdır.

Manipülatif Stratejilere Karşı Bilinç

Manipülatif stratejilere karşı bilincimiz açık, direncimiz yerindedir. Kimse bilincimizi ve direncimizi test etmeye kalkmasın.

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