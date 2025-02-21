Hacıosmanoğlu, 'Vincic'in önceden ayarlandığı' iddialarını yalanladı

Başkan Hacıosmanoğlu, bir televizyon kanalında katıldığı programda Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında 24 Şubat Pazartesi günü oynanacak derbi için gerçekleştirdikleri hakem atamasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yabancı hakem için "hiçbir yerden resmi başvuru gelmediğini" belirten İbrahim Hacıosmanoğlu, "Sanki Sloven hakem ayarlanmış bir şekilde geliyor. Merkez Hakem Kurulu Başkanı, Avrupa'daki ülkelerle bu işin yazışmasına bir hafta önceden başladı. İngiltere, Hollanda, Polonya, Romanya, Almanya ve Fransa var. Hepsiyle yazışmalar mevcut. Bosna Hersek de var. Hepsiyle temasa geçildi. Son olarak Bosna Hersekli ve Sloven hakem vardı. Bosna Hersekli gelirse büyük sıkıntı çıkar diye düşündük çünkü Fenerbahçe'nin forveti (Edin Dzeko) Bosna Hersekli. Bosna Hersek bizim kardeş ülkemiz. Bu nedenle Sloven hakeme döndük." ifadelerini kullandı.