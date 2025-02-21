Suudi Arabistan'da Gazze toplantısı: Trump'ın planı görüşüldü

Suudi Arabistan'da bugün Arap liderleri bir araya geldi. Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın daveti üzerine bugün başkent Riyad'da düzenlenen gayriresmi toplantıya Mısır, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Kuveyt, Bahreyn ve Ürdün liderleri katıldı. Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Thani, Kuveyt Emiri Şeyh Meşal el-Ahmad el-Cabir es-Sabah, Bahreyn Veliaht Prensi ve Başbakanı Selman bin Hamed Al Halife, Ürdün Kralı II. Abdullah'ın yer aldığı toplantıda ABD Başkanı Donald Trump'ın "Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin zorla yerinden edilmesine" yönelik planı masaya yatırıldı.