Kendisinden haber alınamayan diyaliz hastası, evinde ölü bulundu

Olay, saat 18.30 sıralarında Konuralp Mahallesinde meydana geldi. Şefik Aktaşoğlu'ndan bir süre haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi. Eve giden polis, kapıyı açan olmayınca durumu itfaiyeye bildirdi. Bölgeye gelen itfaiye ekiplerince evin kapısı kırılırken, Şefik Aktaşoğlu'nun cansız bedeni ile karşılaşıldı. Diyaliz hastası olduğu öğrenilen Şefik Aktaşoğlu'nun cansız bedeni Düzce Üniversitesi Hastanesi'nin morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.