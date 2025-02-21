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Trump'tan Zelenskiy'e: Görüşmelerde bulunması önemli değil

ABD Başkanı Donald Trump, Fox News'e verdiği röportajda Rusya ile barış görüşmelerine katılmamaktan şikayet eden Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy hakkında, "Üç yıldır orada. Bakın ülkesine ne oldu, yerle bir oldu. Dolayısıyla görüşmelerde bulunmasının çok önemli olduğunu düşünmüyorum" dedi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 21 Şubat 2025 23:52, Son Güncelleme : 21 Şubat 2025 23:54
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Trump'tan Zelenskiy'e: Görüşmelerde bulunması önemli değil

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşa ilişkin açıklamalarda bulundu. Fox News'e verdiği röportajda İngiltere Başbakanı Keir Starmer ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un savaşı sona erdirmek için hiçbir şey yapmadığını söyleyen Trump, "Macron benim arkadaşım. Starmer da çok iyi bir adam, ancak ikisi de Rusya konusunda bir şey yapmadı" dedi.

"Bıktım artık"

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy hakkında da konuşan Trump, "Elinde hiçbir kart olmadan müzakere etmesini izliyorum. Elinde hiçbir kart yok ve bundan bıkıyorsunuz. Bıktım artık" diye konuştu.

Trump, ABD Hazine Bakanı Scott Bessent'in kendisine Ukrayna'ya yaptığı ziyareti hakkında "Boşa giden ve tehlikeli bir gezi. Hoşuma gitmedi" dediğini söyledi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin Rusya ile barış görüşmelerine katılmamaktan şikayet etmesine değinen Trump, "Üç yıldır orada. Bakın ülkesine ne oldu, yerle bir oldu. Dolayısıyla görüşmelerde bulunmasının çok önemli olduğunu düşünmüyorum" diye konuştu.

Trump, eski ABD Başkanı Joe Biden ve Zelensky'nin Rusya'ya yanlış şeyler söylediğini kaydederek, asla bir savaş olmaması gerektiğini vurguladı. Rusya'nın "Zelenskiy ile anlaşmayı imkansız bulduğunu" söyleyen Trump, Suudi Arabistan'da yapılacak barış görüşmelerine Ukrayna devlet başkanını davet etmeyeceğini belirtti. Trump, Rusya'nın bir anlaşma yapmak zorunda olmadığını ancak Devlet Başkanı Vladimir Putin'in barış anlaşması yapma çabalarında samimi olduğunu ileri sürdü.

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